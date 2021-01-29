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Часть Абхазии останется без электричества в субботу 30 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (323)
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Чтобы энергетическая отрасль в Абхазии работала в безаварийном режиме и обслуживала экономические потребности, нужно вложить в нее около 21 миллиарда рублей.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества в субботу 30 января в связи с ремонтными работами сразу на нескольких подстанциях, сообщает "Черноморэнерго".

Обесточены будут часть Сухума и Гудаутского района, включая Новый Афон.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания сказал, сколько денег нужно для безаварийной работы абхазской энергетики

Так, в связи с работами на подстанции "Сухум-1", в субботу с 10:00 до 13:00 будет отключена воздушная линия 110 "Багмаран-2". Без подачи электроэнергии останутся упомянутая подстанция и ПС "ИЭПиТ".

В тот же день с 13:00 до 15:00 будет отключена воздушная линия 110 "Багмаран-1". Без подачи электроэнергии останутся подстанции "Сухум-2", "Новый Афон", "Мцара", "Дурипш" и "Гудаута-тяга" (Т2).

Повышенные нагрузки и ветхость инфраструктуры – основные проблемы энергоотрасли Абхазии. Для того чтобы энергетическая отрасль в Абхазии работала в безаварийном режиме и обслуживала экономические потребности, нужно вложить в нее около 21 миллиарда рублей. Об этом сказал президент Аслан Бжания на встрече с депутатами первого созыва Парламента республики 29 января.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (323)

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