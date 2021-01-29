Аслан Бжания встретился с общественностью

СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания проводит встречу с общественными деятелями и представителями интеллигенции республики по актуальным вопросам жизни страны.

На встрече глава государства затронул тему военной безопасности республики. Он отметил, что ситуация, связанная с военной сферой в стране непростая, но "никакой паники нет". Тем не менее, по мнению президента, необходимо оставаться начеку в связи с недавними событиями в Нагорном Карабахе.

"Вопросы мира и войны с нашей повестки никто не снимал. Бюджет сферы обороны Грузии около 270 миллионов долларов, около 40 тысяч людей подлежат мобилизации. Нас это не может не тревожить, и мы должны исходить из этой реальности", - сказал он.

По словам Бжания, в связи с актуальной ситуацией необходимо особое внимание уделить взаимоотношениям с Россией в сфере обороны и подготовке к возможным угрозам. Об этом он сказал на встрече с депутатами первого созыва Парламента Абхазии, которая состоялась сегодня ранее.