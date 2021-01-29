Пенсионный фонд Абхазии: выплаты за декабрь завершатся до конца следующей недели

Бюджет пенсионного фонда Абхазии на 2021 год составляет один миллиард 220 миллионов 432 тысячи рублей.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в интервью радио Sputnik рассказал, что выплаты пенсий и пособий за декабрь завершатся до конца следующей недели.

Он рассказал, что Пенсионный фонд с 12 января начал финансировать Сухум, Сухумский и Ткучарчалский районы. Выплаты начали с категорий, связанных с Отечественной войной народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Всем остальным районам выплаты будут завершены в течение следующей недели, пенсии и пособия получат все категории. Из предусмотренных 94 миллионов рублей, осталось выплатить 33 миллиона. Затем, перейдем на выплаты уже за январь", - заметил глава Пенсионного фонда.

Гулария, подчеркнул, что задержки с выплатами пенсий и пособий связаны с ситуацией, которая складывается с пандемией коронавирусной инфекции, из-за чего темпы роста в экономике республики замедлились.

"Выплачивать пенсии и пособия начали с Сухума так как в столице наибольшее количество получателей", - объяснил он.

Ранее Денис Гулария сообщал, что по прогнозам Пенсионного фонда, до конца 2021 года количество получателей только абхазской пенсии увеличится до девяти, девяти с половиной тысяч человек. Это связано с тем, что многим гражданам по ряду причин отказывают в праве получения российской пенсии. Одна из причин – не соответствующий для получения российской пенсии стаж работы.

Бюджет пенсионного фонда формируется за счет отчислений страховых взносов в коммерческие хозрасчетные организации платят в фонд 13% и плюс 1% - удержания с заработной платы. Также, бюджетники платят 10% плюс 1% - удержание заработной платы. Поступают взносы и от индивидуальных предпринимателей, плательщиков специального налога, плательщиков по патентной системе налогообложения. Предусмотрены и ежегодные выплаты из республиканского бюджета.

Бюджет пенсионного фонда Абхазии на 2021 год составляет один миллиард 220 миллионов 432 тысячи рублей. В 2020 году бюджет Пенсионного фонда был в размере одного миллиарда 103 миллионов 263 тысяч рублей. Увеличение связано с ростом количества получателей доплат к пенсиям.

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