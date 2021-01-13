График выплат российских пенсий в Абхазии: январь

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

Сберегательный банк Абхазии сообщает, что начислять пенсию будут в шесть этапов. Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат выплаты 18, 19 и 20 января. Тем, кто родился с 1941 по 1947 годы, пенсию выплатят 21, 22 и 25 января, родившимся с 1948 по 1950 годы – 26, 27 и 28 января.

Пенсионеры, родившиеся с 1951 по 1953 годы, выплаты получат 29 января и 1 февраля. Люди, родившиеся с 1954 по 1956 годы – могут прийти за пенсиями 2, 3 и 4 февраля. Родившимся с 1957 года будут выплачивать пенсии с 5 февраля.

В конце июля 2020 года министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

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