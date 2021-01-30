Бжания провел выездное совещание с членами Очамчырского районного оперштаба

Накануне главы районов Абхазии отчитались президенту об итогах работы оперштабов по контролю за незаконным потреблением электроэнергии.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания проводит рабочую поездку по восточной Абхазии для контроля деятельности про пресечению незаконного потребления электричества и использования аппаратов по добыче криптовалюты.

Бжания посетил Очамчырский район, где встретился с главой администрации Станиславом Амичба, начальником районного отделения милиции и представителями филиала "Черноморэнерго".

Глава администрации отметил, что 29 января в селах Баслаху, Акуаскьа, Гуп были отключены фермы. Бжания предупредил, что в случае, если Парламент примет закон, который будет предусматривать санкции за использование майнинга, нужно будет предупредить и обзвонить всех людей, у которых были обесточены фермы при рейдах, что за их повторное отключение наступит ответственность.

"Каждый должен знать, что его ждет, чтобы к нам претензий не было, мы никого не пугаем", - добавил он.

22 января, президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать в районах оперативные штабы по пресечению незаконного потребления электричества, в состав каждого такого штаба вошли глава района (руководит штабом), начальник милиции, прокурор и энергетик.

Глава государства предупредил, что в районах, где в течение недели не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии, главы администраций, начальники милиции, прокуроры получат строгий выговор, а в следующий понедельник – увольнение с работы.