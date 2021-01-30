Радость и беда: в Абхазии мимоза вновь расцвела раньше срока

СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Мимоза в Абхазии расцвела раньше времени.

Главный эколог Абхазии Савелий Читанава, связывает это с глобальным потеплением, которое отражается на многих растениях.

"Да, не первый год на территории Абхазии мы видим преждевременное цветение мимозы. В последнее время наблюдаются глобальные изменения температуры в сторону потепления. Очевидно, на это реагируют многие растения, в том числе и мимоза. Обычно она раскрывалась ближе к 8 Марта, и потому стала символом Международного женского дня. Но с этим ничего не поделаешь. Возможно, к 8 Марта, к сожалению, не будет пышных цветов мимозы. Задержать цветение практически невозможно, потому что это естественный физиологический процесс, возникающий в организме дерева", - подчеркнул Читанава.

Мимоза в Абхазии - исключительно экспортный товар. Сезон продажи мимозы наступает в начале марта. Начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян отметил, что раннее цветение дерева может быть чревато для местных крестьян и предпринимателей. Но, по его словам, в республике пока нет массового цветения, пока раскрылись только цветки раннего сорта мимозы.

"В нашем районе всего в двух-трех местах слегка открывшиеся цветы. Это пока не опасно. Но если будет массовое цветение, то мимоза до марта точно не сохранится - после того, как цветки раскрываются, мимоза еще две недели держится, затем портится, цветки приобретают коричневый цвет. И ветки уже теряют товарный вид. Естественно, какие-то убытки будут в связи с ранним цветением, но о масштабах говорить пока рано. Пока нет спроса на мимозу. Обычно ближе к началу марта сезон мимозы начинается. Но уже точно можно сказать, что в этом году будет много испорченных цветов. Пока надежда только на поздние сорта мимозы. Вообще, мимоза, как лотерея, - выиграешь или не выиграешь", - отметил начальник сельхозуправления Гулрыпшского района.

Предприниматель Владимир из Гулрыпшского района уже почувствовал убытки. Из-за погодных условий перегорели четыре дерева.

"Обычно мимоза ближе к марту цветет. Но есть и ранний сорт, который раскрывается в конце января-начале февраля. У меня в саду есть и такие деревья. По моим подсчетам, где-то три-четыре дерева немного раскрылись, потом ударили морозы, и гроздья перегорели. Это уже определенные убытки. Но остальные деревья пока не должны раскрыться, это более поздние сорта, которые цветут к марту. Если не будет сильных морозов, то им ничто не страшно. Всего у меня около 40 деревьев", - рассказал Владимир.

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По его словам перекупщики уже звонят и интересуются товаром. Но приедут они за мимозой только ближе к марту. Цена на душистые ветки, по прогнозам Владимира, в этом году будет высокая.

"В этом году цена на мимозу будет высокая, я так думаю, потому что слышал, что в Сочи у многих перегорела мимоза. По крайней мере мы сможем продать мимозу как и в прошлом году, быть может, рублей на 10 дешевле", - добавил он.

В 2020 году килограмм мимозы в Абхазии стоил 80 рублей. Первые деревья в прошлом году так же зацвели еще в начале января из-за теплой зимы.