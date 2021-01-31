Фонтан установят на площади Багапш в Сухуме

В середине лета 2020 года администрация Сухума приняла решение установить фонтан на площади Багапш.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по строительству фонтана на набережной Сергея Багапш в Сухуме находятся на завершающей стадии, сказал в интервью Sputnik директор муниципального управления "Благоустройство" администрации Сухума Саид Кур-ипа.

"Трубы были проложены ранее, сейчас идет монтаж оборудования для фонтана. На следующей неделе планируется начать уже отделочные работы, будет проведена гидроизоляция, предусмотрена мозаика", - подчеркнул он.

Ориентировочно работы могут быть завершены в течение одного месяца, предположил Кур-ипа.

Изначально планировалось, что на площади имени Сергея Багапш будет создана клумба, однако когда администрация столицы приступила к работе, граждане изъявили желание увидеть вместо клумбы фонтан. Об этом Sputnik сообщала начальник управления архитектуры администрации столицы Светлана Шеменкова.

Она также отмечала, что фонтан на набережной может оказаться временным, если после его установки выявится победитель на создание памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш, в проекте которого не предусмотрен фонтан.

Конкурс на проект памятника Сергею Багапш был объявлен Кабинетом министров Абхазии в июле 2019 года.

Срок приема работ продлили до декабря 2020 года. После завершения приема заявок рабочей группе по проведению открытого конкурса было поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.

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