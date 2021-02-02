"Черноморэнерго" ликвидировало "Энергосбыт"

В результате реструктуризации будет создано единое подразделение, подчиняющееся центральному аппарату предприятия, за все будет отвечать руководитель этого подразделения, а в структуре будет отдел сбыта и главный инженер.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В связи с экономической нецелесообразностью и неэффективностью дальнейшей деятельности "Черноморэнерго" ликвидировало свой филиал "Энергосбыт". Соответствующий приказ подписал сегодня генеральный директор РУП Михаил Логуа.

Еще одним приказом была создана комиссия по ликвидации "Энергосбыта", которую возглавил Даур Делба, занимавший должность директора филиала.

Ранее в интервью Sputnik Логуа рассказал, что после реструктуризации функции "Энергосбыта" будут выполнять региональные филиалы предприятия. Это делается для того, чтобы подразделения на местах были единым целым с одним руководителем и четким распределением обязанностей, объяснил он.

Филиал "Энергосбыт" при РУП "Черноморэнерго" осуществлял учет электроэнергии на всех стадиях энергоснабжения и реализацию электроэнергии потребителям, а также организовывал установку и обслуживание систем учета.