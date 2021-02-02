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Предприятие «Черноморэнерго».

"Черноморэнерго" ликвидировало "Энергосбыт"

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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В результате реструктуризации будет создано единое подразделение, подчиняющееся центральному аппарату предприятия, за все будет отвечать руководитель этого подразделения, а в структуре будет отдел сбыта и главный инженер.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В связи с экономической нецелесообразностью и неэффективностью дальнейшей деятельности "Черноморэнерго" ликвидировало свой филиал "Энергосбыт". Соответствующий приказ подписал сегодня генеральный директор РУП Михаил Логуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Черноморэнерго" ликвидирует "Энергосбыт"

Еще одним приказом была создана комиссия по ликвидации "Энергосбыта", которую возглавил Даур Делба, занимавший должность директора филиала.

Ранее в интервью Sputnik Логуа рассказал, что после реструктуризации функции "Энергосбыта" будут выполнять региональные филиалы предприятия. Это делается для того, чтобы подразделения на местах были единым целым с одним руководителем и четким распределением обязанностей, объяснил он.

Филиал "Энергосбыт" при РУП "Черноморэнерго" осуществлял учет электроэнергии на всех стадиях энергоснабжения и реализацию электроэнергии потребителям, а также организовывал установку и обслуживание систем учета.


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