Ситуация с оползнем в Ткуарчалском районе ухудшилась

В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Илана Миквабия. Дорога, соединяющая села Ткуарчалского района с городом Ткуарчал, обвалилась еще больше, рассказал Sputnik глава села Бедиа ду Джумбер Харчилава.

"Ситуация становится хуже, дороги нет, даже пешком уже невозможно пройти этот участок, там обрыв, может в любой момент рухнуть, оползни спустились уже и к реке, перекрыв ее", - рассказал Харчилава.

По словам Харчилава, каждый день приходится ремонтировать водопроводную трубу, справляются пока своими силами, подача воды в села идет. Также он рассказал, что все необходимые документы отправлены в правительство и находятся на рассмотрении.

"Наверное, они решат что-нибудь, но когда это будет, неизвестно, люди уже возмущаются, что нет дороги. Но я понимаю, что в ближайшее время невозможно что-то сделать с дорогой, потому что с каждым днем все хуже и хуже. Люди пешком как-то умудрялись проходить, но и это становится невозможно сейчас", - отметил он.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.

На данном этапе геологи устанавливают причины произошедшего и какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Специалисты решают, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временную объездную дорогу. Условия для этого непростые, из-за особенностей рельефа местности. На данном этапе определить, во сколько может обойтись восстановление дороги, нельзя, так как необходимо рассчитать, какие работы нужно провести.