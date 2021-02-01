Беда в Бедии: оползень разрушил дома и дорогу в абхазском селе

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Дорога и два жилых дома пострадали в селе Бедиа ду Ткуарчалского района из-за оползня. В администрацию Ткуарчалского района заявление об оползне, в результате которого пострадал жилой дом, поступило 22 января, затем последовало заявление уже от другой семьи. Вслед за этим из-за оползня обрушилась дорога. Из опасных домов семьи перебрались к родственникам.

Пострадавшая от оползня дорога связывает три села с городом Ткуарчал - это Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа.

На данном этапе геологи устанавливают причины произошедшего и какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Специалисты решают, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временную объездную дорогу. Условия для этого непростые, из-за особенностей рельефа местности. На данном этапе определить, во сколько может обойтись восстановление дороги, нельзя, так как необходимо рассчитать, какие работы нужно провести.

Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сметная документация составила около 60 миллионов рублей, работы велись с 2017 по 2020 годы.

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