Стало известно когда Абхазия может получить вакцину "Спутник V"

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поступление российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" ожидается в феврале-марте, сказал депутат Алхас Джинджолия на заседании Парламента в среду 3 февраля.

"Первую заявку мы подавали в конце лета, начале осени, но по разным причинам не получили эту вакцину. В связи с этим, мы проведем заседание комитета по здравоохранению, обратимся с письмом к нашим коллегам из Госдумы, чтобы как-то ускорить этот процесс", - подчеркнул он.

Джинджолия также отметил, что вакцина "Спутник V" – проверенный продукт.

Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V" в конце сентября 2020 года. Сообщалось, что республика рассчитывает получить партию в 15 - 20 тысяч доз вакцины.

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