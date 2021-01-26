Вакцину "Спутник V" зарегистрируют более чем в 20 странах в течение двух недель

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в 14 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в двух десятках стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", - сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, проходящего в онлайн-формате.

Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной, создал большое количество международных партнерств по производству вакцин.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

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