Сто школ Абхазии готовы к возобновлению учебного процесса

Школы Абхазии были закрыты с 15 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу и введения ограничений по этому поводу.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Около 100 школ практически готовы к открытию, рассказал на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

"Учебный процесс планируется начать поэтапно. Вначале откроем школы, где учатся не более 150 учеников. Если в течение двух недель ситуация будет стабильной, то дадим возможность открыться и другим школам. На первом этапе планируется открыть сто школ", - сказал он.

По словам министра, онлайн-обучение принесло положительные результаты, но все же есть надежда на возобновление очного учебного процесса.

"Очень надеемся, что учебный год в республике возобновится, для этого всем необходимо придерживаться мер, которые рекомендуют медики. Для этого мы провели мероприятия, раздали во все районы антисептики, градусники. Мы организовали онлайн-обучение в рамках возможного. Кто-то смог воспользоваться такой формой, кто-то нет, но мы видим, что онлайн-обучение приносит положительные результаты", - отметил Габлия.

Всего в Абхазии 155 школ, которые дают три типа образования: среднее общее – с 1 по 11 класс, неполное среднее – с 1 по 9 класс, и начальное – с 1 по 4 класс.