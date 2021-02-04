Похитивший девочку в Очамчыре собирался получить за нее выкуп

Жительница города Очамчыра Александра Гварамия, 2008 года рождения, пропавшая в полдень 3 февраля, была найдена и освобождена на следующий день.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Похитивший двенадцатилетнюю жительницу Очамчыры Инал Гамахария собирался получить за ее освобождение выкуп в размере двухсот тысяч рублей, об этом он заявил на допросе после задержания.

В ходе беседы, снятого на видео сотрудниками правоохранительных органов, задержанный признался в похищении девочки и добавил, что деньги ему были нужны, чтобы уехать, однако куда Гамахария собирался уехать, он не уточнил.

"Я осознаю, что совершил тяжкое преступление", - отметил задержанный.

Жительница города Очамчыра Александра Гварамия, 2008 года рождения, пропала в полдень 3 февраля. В поисках принимал участие весь личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, сотрудники кинологической службы, отдел СОБР, сотрудники Управления уголовного розыска МВД, Центр специального назначения, МЧС. Похищенная была освобождена 4 февраля. Операцией руководил лично глава МВД Дмитрий Дбар.

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