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Пропавшая в Очамчыре девочка найдена

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210204/1031767742/Propavshaya-v-Ochamchyre-devochka-naydena.html

Личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов принимали участие в поисках пропавшей.

СУХУМ, 4 фев -Sputnik, Бадрак Авидзба. Жительница города Очамчыра Александра Гварамия, 2008 года рождения, пропавшая в полдень 3 февраля, найдена и освобождена, сообщил Sputnik помощник министра внутренних дел Бадра Айба.

Ранее МВД сообщало, ссылаясь на свидетелей, что она вышла из дома около 12 часов дня и пошла в сторону заброшенной чайной фабрики. По данным очевидцев, в это время житель Очамчыры Инал Гамахария, 2001 года рождения, также направился в сторону чайной фабрики.

Помощник министра уточнил, что Гамахария, который насильно удерживал девочку, задержан. Подробная информация будет предоставлена правоохранительными органами позже.

В поисках Александры Гварамия принимал участие весь личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, сотрудники кинологической службы, отдел СОБР, сотрудники Управления уголовного розыска МВД, Центр специального назначения, МЧС. Похищенная гражданка освобождена. Операцией руководил лично глава МВД Дмитрий Дбар.

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