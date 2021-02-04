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Первые партии мимозы экспортированы в Россию из Абхазии

© Foto / Южное таможенное управление
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В 2021 году цветочный сезон начался раньше из-за теплой погоды, обычно первые партии мимозы из Абхазии в Россию начинают вывозить в середине февраля.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Начался сезон экспорта мимозы из Абхазии в Россию, сообщает Служба по Сочи Краснодарской таможни.

Была подана первая декларация на коммерческую партию в 200 килограммов мимозы. 

Основные поставки будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. 

Для транспортировки хрупкие цветы мимозы упаковываются герметично, перевозятся в условиях поддержания определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи.

В 2020 году было оформлено более 151 тонны букетов акации серебристой, в 2019 году - 150 тонн, в 2018-м – 100 тонн. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года.

Килограмм мимозы в Абхазии в прошлом году стоил 80 рублей. Первые деревья в прошлом году так же зацвели еще в начале января из-за теплой зимы.

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