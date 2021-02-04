Девять лет тюрьмы получил гражданин Абхазии за изнасилование россиянки

Мужчина обвинен в изнасиловании и разбое в отношении гражданки России, которые были совершены в июле 2019 года.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Абхазии Эдгару Абухба за изнасилование и ограбление гражданки России, приговорив его к девяти годам лишения свободы, сказал в интервью Sputnik начальник судебного Управления генеральной прокуратуры Даур Амичба.

"По итогам расследования суд признал Абухба виновным по всем статьям обвинения, которые ему инкриминировались, это статья 126 - изнасилование, статья 127 - развратные действия, статья 158 - грабеж и статья 105 - причинение тяжких телесных повреждений в отношении потерпевшей", - отметил он.

По совокупности совершенных преступлений, суд назначил наказание Эдгару Абухба в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима.

Как отмечается на сайте Сухумского суда, гражданский иск потерпевшей также был удовлетворен частично на сумму 1 148 800 рублей.

При этом позиция государственного обвинения заключалась в том, чтобы назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

"Представитель потерпевшего просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Пока мы не получили полного текста (приговора - прим.) и не изучили мотивировку. Как получим полный текст, с большой вероятностью мы будем вносить кассационное представление, мы не согласны с назначенным наказанием и режимом наказания, так как два из этих преступлений являются особо тяжкими. Будем просить об отмене данного наказания и направление дела на новое рассмотрение", - подчеркнул Даур Амичба.

Согласно обвинительному заключению, 31 июля 2019 года уроженец Гудауты, житель столицы Эдгар Абухба в сгоревшем здании Совмина на площади Свободы в Сухуме, "подавляя волю потерпевшей, 1999 года рождения, и применяя к ней физическую силу, нанося удары камнем по лицу, совершил с ней насильственный половой акт". Он также похитил у нее ювелирные изделия, телефон, другие личные вещи - на общую сумму 70 тысяч 100 рублей.

Эдгар Абухба, 2001 года рождения, был задержан 2 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ и МВД Абхазии совместно с военнослужащими Погрануправления ФСБ России в селе Сида Галского района.

В апреле 2020 года прокуратура города Сухум окончила расследование и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Абухба.

13 января 2021 года посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Абхазскому телевидению заявил, что есть случаи, когда судебная система республики не принимает во внимание факты преступлений, если их совершили граждане Абхазии, имея в виду дело гражданки России Сурыгиной об изнасиловании и разбое.

По его словам, дело по данному инциденту поступило в суд почти спустя год, с тех пор рассмотрение всячески затягивалось.

Позже заявление посла России в Абхазии прокомментировал руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия.

Он отметил, что дело рассматривается в Сухумском городском суде с апреля 2020 года, что дает основание полагать, что установленные законом сроки нарушены. Гогия также подчеркнул, что обращение о нарушении сроков тем не менее в судебные органы не поступало, поэтому говорить о том, что судопроизводство проводится с нарушением предусмотренных законом сроков, за исключением того, что оно длительное время рассматривается, он не может. На тот момент, по словам Гогия, дело находилось на завершающей стадии судебного разбирательства.