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Теймураз Хишба встретился с главой Федерального агентства по туризму России

© Foto / Министерство туризма Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Стороны обсудили вопросы взаимодействия между ведомствами, а также итоги сезона 2020 года и сотрудничество в сфере туризма.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с руководителем Федерального агентства России Зариной Догузовой, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны намерены подписать Меморандум о сотрудничестве, в котором нашел бы отражение круг обсуждаемых вопросов.

Хишба и Догузова также обсудили планы на взаимодействие в рамках Московской международной выставки MITT, самой крупной туристической выставки России в категории "Туризм и отдых". В 2020 году проведение выставки пришлось отложить на следующий год из-за пандемии коронавируса. Абхазия регулярно принимает участие в MITT.

Ранее сообщалось, что руководители Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и Министерства туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

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