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В Абхазии зафиксировано 23 новых случая COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1153)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11761 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10598 человек.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 23 человек из 259 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 90 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Ткуарчалской ЦРБ - 8 , в Гагрской ЦРБ - 37, в российском военном госпитале в Сухуме - 26 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1153)

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