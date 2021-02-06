Как стать репатриантом и не остаться без крыши над головой

Государственный комитет по репатриации был создан 23 марта 1993 года с целью укрепления и развития отношений между Абхазией и зарубежными диаспорами.

О том, как стать репатриантом, на какую поддержку он может рассчитывать и что случается по истечении срока статуса репатрианта, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Зеленая карточка

Статус репатрианта могут получить этнические абхазы, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века. В 2021 году статусом обладают 644 человека, в основном это соотечественники из Сирии, Иордании, Турции и Карачаево-Черкесии.

Чтобы получить статус репатрианта, соотечественнику нужно приложить пакет документов, самый важный из которых – письменный документ, представленный культурным центром абхазской общины в стране проживания, подтверждающий абхазскую этническую принадлежность. После подачи всех документов они направляются на комиссию, где в течение месяца рассматривается – действительно ли этот человек является этническим абхазом. Обязательное условие для репатрианта – это переезд в Абхазию, иначе долгожданную зеленую карточку он не получит.

Статус репатрианта дает всевозможные льготы, такие как оплата 50% за обучение репатриантов в вузах Абхазии, оказание бесплатной правовой консультативной помощи, регулярные или разовые выплаты средств социальной помощи и многое другое.

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Где живут репатрианты

Один из больших плюсов статуса репатрианта – это получение жилья. Государственный комитет по репатриации начал предоставлять жилье репатриантам после окончания Отечественной войны народы Абхазии. В первую очередь жилье выделяется ветеранам и инвалидам войны, многодетным и малоимущим семьям, а также матерям-одиночкам. Для "стимулирования" комитет по репатриации оказывает помощь с жильем и молодым семьям.

Бытует мнение, что репатриантам выделяют жилье, они его продают и уезжают. Юрист Государственного комитета по репатриации Аслан Сангулия рассказал, что жилье предоставляется на условиях договора социального найма, он бессрочный. Собственник всего жилья, в котором проживают репатрианты, – Государственный комитет по имуществу Республики Абхазия, а Комитет по репатриации – всего лишь оперативное управление.

"Государственный комитет по репатриации предоставляет репатриантам готовое жилье под ключ бессрочно, пятилетний срок статуса репатрианта не предусматривает того, что по истечении срока статуса он должен вернуть эту квартиру. Как граждане Абхазии, они имеют право на выкуп в соответствии с законодательством о приватизации", - рассказал юрист Комитета по репатриации Аслан Сангулия.

Но не все репатрианты по истечении срока могут себе позволить выкуп квартиры, поэтому и дальше проживают по договору. Лишить соотечественника квартиры Комитет по репатриации может только в судебном порядке.

Выбирают место жительства репатрианты не там, где им хочется, ведь все дома, которые числятся на балансе Фонда репатриации, за исключением одного, который стоит на въезде в Сухум, находятся за пределами города. Репатрианты живут практически на всей территории Абхазии, от Цандрипша до Ткуарчала. Всего на балансе фонда репатриации сейчас 10 домов, в очереди на жилье стоят около 200 человек.

Также с 2012 года Государственный комитет по репатриации оплачивает аренду квартир для определенных категорий репатриантов.

"Оплата аренды жилья происходит с 2012 года, до этого мы не практиковали предоставление временного жилья. Это связано с Сирийской программой, Абхазия не готова была принять такое большое количество соотечественников, но в Сирии была война, и руководство страны приняло решение о полном обеспечении соотечественников из Сирии. И до сегодняшнего дня не все репатрианты из Сирии обеспечены жильем, в связи с этим мы вынуждены снимать им жилье, которое оплачивается за счет средств бюджета Фонда репатриации", - пояснил Сангулия.

ГК по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазскими диаспорами. Госкомитет призван оказывать помощь репатриантам в адаптации и создавать условия для репатриации соотечественников.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах", вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатрианта.

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