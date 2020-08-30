Сандро из Дамаска: как художник из Сирии переехал в Абхазию

До переезда в Абхазию Сандро Арютаа жил в Дамаске с родителями и братом. Его семья решила переехать на историческую родину, когда началась война в Сирии.

В интервью Sputnik он рассказал, как занимается творчеством и о том, как сложно адаптироваться в родной, но плохо знакомой стране.

Асида Квициния, Sputnik

Долгий путь в Дамаск

Представители фамилии Арютаа покинули Абхазию до Кавказской войны. Они жили в горной части страны на границе с Черкесском, куда и перебрались. По словам Сандро, эмиграция на Северный Кавказ проходила постепенно, они тесно общались с черкесами и со временем переехали туда жить.

О том, как семья Сандро покинула Северный Кавказ и оказалась в Дамаске, репатрианту известно немного. От прадедушек дошла информация, что, покидая Черкесск в период махаджирства, семья сначала отправилась в Турцию. Там по сей день живет большая диаспора представителей фамилии Арютаа.

"Мы до сих пор задаемся вопросом, почему наши прадедушки выбрали Дамаск, почему оставили Абхазию и не остались жить в Турции. Некоторые представители нашей диаспоры считают, что одной из причин нашего переезда в Дамаск, стала религия. Также одна из версий нашего появления в Сирии то, что власти Турции отправляли кавказцев в Дамаск охранять железную дорогу, но когда и как это произошло также покрыто тайной", - рассказывает репатриант.

Семейное дело

Представителей фамилии Арютаа в Дамаске местные жители называли "ажарах", что в переводе с арабского означает врач. Семья Сандро была известна знаниями народной медицины. Они готовили разные виды лекарств и продавали их местным жителям. Эти знания лекарственных рецептов, как рассказывает молодой человек, они увезли с собой из Абхазии.

"Мы удивились, когда узнали, что наши однофамильцы из Турции также, как и мы, делают эти лекарства, используя знания, полученные в Абхазии. По сей день мы готовим несколько видов лекарств. В основном их используют для быстрого заживления ран", - продолжает он

Война у порога

В 2013 году в Сирии ужесточились военные действия, в районе, где проживала семья Сандро, стало жить небезопасно. В этот период брат репатрианта обучался в одном из университетов Нальчика, сам Сандро Арютаа планировал после школы уехать туда учиться. В последние годы семья Арютаа часто задумывалась о том, чтобы оставить Дамаск и переехать на Кавказ.

Когда решение было принято, Сандро встал перед выбором поехать к брату в Нальчик или отправиться в Абхазию с родителями. Он решил не оставлять семью и построить новую жизнь на исторической родине.

"Об Абхазии мы практически ничего не знали и не рассматривали Абхазию отдельно от Кавказа. В Дамаске мы жили как один народ с абазинами, кабардинцами, абхазами и адыгами, в Дамаске нас всех называли черкесами, и Кавказ нам казался единым целым, как одна большая страна, где Абхазия не существует сама по себе. Первое, что меня впечатлило в Абхазии, это ее природа, не думал, и даже не представлял, что она настолько красива и живописна. Дамаск, к которому я привык, сильно отличается от Абхазии природными условиями, погодой и культурой", - поделился Сандро.

Сложности адаптации

После переезда в Абхазию семья Садро жила в Гагре у братьев Арютаа, которые участвовали в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и после войны остались жить в республике. В Гагре семья находилась несколько месяцев, а затем переехала в Сухум. В столице отец молодого человека, инженер по образованию, практически сразу нашел себе работу. Он стал работать главным инженером на небольшом производстве картонных коробок для винзавода.

Однако не у всех так быстро и легко получается трудоустроиться, необходимо знать абхазский или русский языки. Сандро с друзьями начал посещать курсы изучения русского языка при Абхазском государственном университете, организованные комитетом по репатриации Абхазии.

Сандро живет в Абхазии уже больше семи лет, но как рассказывает репатриант, адаптироваться здесь оказалось непросто.

"Адаптироваться к новой жизни было сложно, но о своем переезде я никогда не жалел. Я приехал в Абхазию взрослым состоявшимся человеком, со своим характером, видением и воспитанным в другой культуре, с другими взглядами. В детском возрасте адаптироваться гораздо легче. Те, кто приехал сюда детьми, не чувствуют каких-то сложностей, они легче приняли все новшества, различие в людях и культуре. А мы росли в Дамаске, именно то общество нас создавало и формировало. У нас мало друзей среди местных жителей, мы общаемся только между собой. Может поэтому наша адаптация так затянулась", - говорит он.

Учеба и творчество

После прохождения языковых курсов Сандро некоторое время работал с отцом, затем поступил на факультет изобразительного искусства Абхазского государственного университета, чтобы продолжить начатую им профессию художника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandro Jatkar Arutaa (@sandroarutaa) 9 Июн 2020 в 12:51 PDT

Любовь к живописи ему привил отец, который и сам, несмотря на техническую специальность, серьезно увлекался творчеством. Сначала Сандро воспринимал свое увлечение как хобби, но когда пришло время выбирать специальность, он всерьез начал рассматривать профессию художника.

"Я уже студент второго курса, сначала поступал на графический дизайн, затем перешел на ИЗО, как оказалось, живопись мне нравится больше. В работе меня вдохновляет творчество старых мастеров, таких как Джон Синг. Его уникальная техника и способность рисовать одновременно абстрактно и реалистично" , - рассказывает Сандро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandro Jatkar Arutaa (@sandroarutaa) 4 Июл 2020 в 11:45 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sandro Jatkar Arutaa (@sandroarutaa) 5 Авг 2020 в 5:00 PDT

Сандро очень самокритичен, но несмотря на это, он уже продает свои работы и в скором времени собирается организовать в Центральном выставочном зале Сухума свою персональную выставку. По мнению художника, для мастера важна конструктивная критика, но в свой адрес Сандро чаще слышит хвалебные отзывы. Что, конечно, не может не вдохновлять на дальнейшее творчество.