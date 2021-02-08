Проекты на 1,2 миллиарда рублей: о чем просят участники программы льготного кредитования

В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.

В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. О том, насколько успешным оказались проекты, с какими сложностями столкнулись их участники, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Программа может продолжиться

Победителями программы по льготному кредитованию стали три гостиницы, предприятие по производству джема, колбасных изделий, хлеба и макарон, а также агрокомплекс по выращиванию огурцов и помидоров.

Все заемщики уже должны были завершить строительство объектов и обслуживать свои кредиты в полном объеме, но ни один из проектов на планируемую мощность пока не вышел.

В интервью Абхазскому телевидению, которое вышло 27 января, президент Аслан Бжания сказал, что для развития экономики страны он обратился к президенту России с тем, чтобы программа по льготному кредитованию проектов в республике была продолжена.

"Я обратился к президенту России с тем, чтобы нам продолжили программу, в соответствии с которой в Абхазию поступил один миллиард 200 миллионов рублей по Инвестиционному агентству на реализацию нескольких экономических проектов", - отметил глава государства.

Позже из Министерства экономического развития России в республику поступило письмо, в котором отмечается, что российская сторона готова оказать содействие, однако нужно закрыть вопросы по программе, которая была ранее, подчеркнул Бжания.

"Откуда эта программа взялась? Бывший президент Абхазии обратился к президенту России с просьбой обязать российские банки кредитовать инвестиционные проекты в Абхазии по льготной ставке. Должно было быть отобрано несколько проектов", - заметил он.

В настоящее время, продолжил Аслан Бжания, практически ни один из проектов не вышел на проектную мощность, которая была предусмотрена, поэтому сложилась задолженность перед российскими банками, подчеркнул глава государства.

"Если все это списать и отнести к коммерческим рискам, значит, если мы не умеем просчитать коммерческие риски, к нам инвесторы не придут. Часть коммерческих рисков государство должно брать на себя, если оно хочет развивать экономику. Государство не должно было устраняться от оказания точечной помощи этим проектам", - сказал Бжания.

Президент сообщил, что Абхазия запросила три миллиарда рублей для продолжения программы по кредитованию проектов в республике, но чтобы приступить к новой программе, необходимо завершить предыдущую, заметил он.

Вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган провела 3 февраля совещание с участниками программы, чтобы обсудить пути выхода из этой ситуации.

Она отметила, что Министерство экономики обратилось к российской стороне относительно возможного изучения предложений по реструктуризации задолженности с дофинансированием проектов, которые могут быть реализованы в течение 2021 года.

Выступая на совещании, заемщики отмечали, что процентную ставку по кредитам нужно уменьшить и пролонгировать сроки выплат. Министр экономики подчеркнула, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с российскими партнерами. В случае удовлетворения пожеланий заемщиков, подходить к выполнению обязательств придется более ответственно, подчеркнула министр.

"Прошу быть очень подготовленными и убедительными, наша с вами позиция должна быть абсолютно уверенной, если какие-то обязательства будем на себя брать. Сразу скажу, что контроль будет тотальный. В данном случае это не будет односторонний контроль, будет уполномоченный из России следить за тем, что происходит на этих объектах", - сказала Озган.

Участники программы льготного кредитования получили приглашение на переговоры, которые ведет Министерство экономики Абхазии с российскими партнерами. Встреча состоится в Москве 9 февраля. Темой обсуждения станет реструктуризация и оптимизация кредитов.

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Один из участников программы льготного кредитования – "Гранд-отель Сухум", строительство которого завершено на 95%, сумма кредита 195 миллионов рублей, задолженность по процентам 69 миллионов рублей, для завершения объекта необходимо финансирование в размере 23 миллионов рублей.

Руководитель проекта Отар Какалия в интервью Sputnik рассказал, что кредитные средства были получены в 2016 году, и объект уже должен был быть открыт, однако во время составления сметы не все расходы были учтены.

"Были допущены ошибки во время составления сметы, и нам пришлось дополнительно изыскивать денежные средства для того, чтобы осуществить проект. Например, по первоначальной смете не был заложен панорамный этаж, ресторан и бассейн, и все что сопутствует СПА", - сказал Какалия.

По его словам, первоначальная смета была изменена, чтобы улучшить привлекательность проекта и чтобы он приносил больше доходов. Это стало причиной выхода за рамки бюджета. Удорожание проекта банк кредитор воспринял с пониманием, после того как были внесены изменения в строительство, представители организации, предоставившей заем, побывали на объекте, сообщил директор отеля.

"Существует постоянный контроль со стороны банка, мы самостоятельно не можем расходовать по своему усмотрению. Представители банка прибыли, совершили аудит и потом одобрили изменения, так как наши действия носят положительный характер", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, почему нельзя было изначально предусмотреть изменения, которые появились по ходу работ, Какалия сказал, что невозможно предугадать какие проблемы могут возникнуть после начала реализации проекта.

"Даже Управление капитального строительства, которое помогало нам составлять сметы, не могло учесть изменения. Мы были первыми в этом процессе, поэтому были совершены мелкие ошибки, которые абсолютно не повлияли пагубно на проект", - отметил он.

Отель все еще не запущен не по причине того, что был увеличен объем работ, а в связи с тем, что банк-кредитор был расформирован в 2019 году в Москве. К тому же сказались пандемия коронавируса и нестабильная внутриполитическая ситуация, сообщил руководитель. Работы по строительству отеля он оценил как очень качественные.

"Планируем открыться в этом году, не все зависит от нас самих, есть вопросы, которые должны решаться самими банками", - подчеркнул Отар Какалия.

Возврат денежных средств, выданных российскими банками на реализацию проектов в Абхазии, изначально был рассчитан на десять лет, однако по общему мнению предпринимателей, этот срок нужно увеличить. Также они надеются на снижение процентной ставки, которая сейчас находится на уровне 10%.

"Десять процентов годовых, несомненно, очень большая ставка, в связи с тем, что деньги выданы не на долгий срок. Когда строится объект такого уровня, деньги должны быть длинные, лет на 20-25", - сказал Какалия.

Предприниматель отметил, отвечая на вопрос, почему он взялся за такой проект под такой процент и на такой срок, если знал о минусах и невозможности уложиться в критерии, что другого выхода на тот момент не было.

"Мы согласились, потому что не было другого выбора, нам предоставили такую возможность, и мы ухватились. Все-таки рассчитывали на то, что прибыльность объекта будет высокой, если объект будет заполнен на 70-80%, то при той высокой ставке, возможно, мы смогли бы оплатить кредит. Но сейчас, в условиях пандемии, сделать это очень сложно. Тогда не шла речь о том, что на нашем пути может возникнуть коронавирусная инфекция, будет блокировка границ, мир поменялся за это время", - отметил предприниматель.

Цель, по его словам, одна – достроить объект и обслуживать заемные средства, чтобы дальнейшая работа не приносила ущерба ни заемщикам, ни российским банкам. Бизнесмен выразил большую благодарность кредиторам за то, что они поддержали развитие экономики республики.

"При этом мы будем просить уменьшить процентную ставку и удлинить сроки возвращения кредита. Это нам создаст более благоприятную атмосферу для возврата этих займов", - заметил он.

Проблема заключается в том, что, при существующих условиях после запуска отель сможет работать только на выплату средств по кредиту, дохода он приносить не будет, подчеркнул Какалия.

Еще один проект, получивший кредит – сельскохозяйственный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров "Кындыг-агро". На строительство предприятия было выделено 250 миллионов заемных средств. Два года руководство предприятия возвращало кредит, общая сумма покрытых кредитных средства составила около 58 миллионов рублей, но затем выплаты пришлось прекратить, и на данный момент долг по процентам составляет 40 миллионов рублей.

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Директор предприятия Алик Когония сказал, что возникла технологическая проблема на стадии строительства комплекса.

"Объект строили израильтяне, которые допустили ошибку, вместо тепличного миксера нам поставили полевой. Внешне они одинаковые, но процесс работы разный. Полевой миксер растворяет тонну удобрения четырьмя тоннами воды, а тот миксер, который стоял у нас, одну тонну удобрения восемью тоннами воды. То есть корневая система растений постоянно в воде, сколько бы мы не добавляли удобрения, выявлялась нехватка питания", - говорит он.

Из-за проблем с оборудованием пришлось выбросить испортившуюся продукцию в количестве 750 тонн, поделился неутешительными цифрами Когония. Большая часть испортившейся продукции – помидоры, огурцы более выносливы в этом плане, рассказал директор предприятия.

Новое оборудование уже закуплено, однако поставить и наладить его должны израильские специалисты, которые пока не могут попасть в республику из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил он.

Дополнительные расходы на закупку и установку нового оборудования, плюс сложившаяся тяжелая ситуация в экономике не позволяют возвращать кредитные средства. Единственный выход из положения он видит в том, что на встрече в Москве 9 февраля удастся договориться с российской стороной о том, чтобы снизили процентную ставку и продлили срок обслуживания кредита.

"Десять процентов годовых никто не сможет платить. У нас максимальный урожай может быть тысяча тонн, а это 60 миллионов рублей, из этой суммы 50 миллионов в год нужно отдавать банку, а это означает, что нам нечем будет работать", - говорит предприниматель.

Прямого ответа на вопрос, просчитывались ли эти цифры на стадии проектирования объекта, были ли оценки прибыльности, Когония не дал. Однако он отметил, что в России с одного квадратного метра получают 50 килограммов продукции, в Абхазии больше 20-25 килограммов получить невозможно.

"У нас зимний вариант, в России огурцы и помидоры выращивают летом, когда обильный урожай, мы можем работать только до мая, летом невозможно работать в теплице", - подчеркнул он. По словам Алика Когония, предприятие может выплачивать максимально пять процентов годовых по кредиту.

Однако не всем проектам требуется дополнительное финансирование, завод по производству джемов "Абхазские сады" был запущен еще в 2017 году и с тех пор поставляет продукцию на российский рынок, сумма кредита составляет 58 миллионов, а задолженность по процентам сформировалась в 2020 году из-за снижения объема закупа и составляет пять миллионов рублей.

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На встрече в Министерстве экономики директор Даур Арнаут сказал, что предприятие заключило контракт с дистрибьютором, который предусматривает объем закупа до одного миллиона банок в год.

"К сожалению, этот объем не выполняется, но мы не можем применить какие-то санкции против дистрибьютора, можем лишь расторгнуть данный контракт", - подчеркнул руководитель предприятия.

Дистрибьютор объясняет невыполнение условий контракта в полной мере тем, что необходимо время, чтобы бренд стал узнаваем, добавил Даур Арнаут. Он также добавил, что продукция предприятия присутствуют практически во всех торговых сетях России.

Даут Арнаут сообщил Sputnik о том, что до конца текущего месяца будет заключен новый договор с компанией по поставкам фруктово-ягодного сырья на основе меда для производства натурального чая. Проект предполагает объем закупа 60 тонн в месяц.

"В данный момент у этой компании насчитывает три завода в Молдове и Украине и по счету является четвертым в России", - отметил руководитель ООО "Абхазские сады".

Таким образом, продолжил он, у предприятия появляется новый источник финансирования, что позволит закрыть заем в пределах пяти-шести лет.

Еще один из проектов – строительство гостиницы с кондитерским производством "Ривьера". Владельцы не успели построить гостиницу в срок, так как не уместились в сумму займа, удорожание произошло из-за непредвиденных, берегоукрепительных работ. Сумма кредита 186 миллионов рублей, задолженность по процентам 52 миллиона рублей.

Руководитель Инвестиционного агентства Илона Лакербая отмечала, что работы по строительству объекта не завершены и что проект требует дополнительное финансирование в объеме более 120 миллионов рублей. Обязательства по выплате процентов прекратились, так как проект не функционирует, отметила она.

Если удастся договориться о дополнительном финансировании, ввод в эксплуатацию объекта произойдет не раньше чем через год, а выполнить обязательства по кредиту руководство объекта сможет только при условии, что задолженность будет оптимизирована и реструктурирована.

Гагрская гостиница "Тотус" также получила по кредиту 275 миллионов рублей, обязательства по займу выплачивались до 2020 года, из-за пандемии финансирование было приостановлено, соответственно и выплата процента. Долг по процентам составляет шесть миллионов рублей.

"В течение четырех месяцев они завершат проект, у них остался последний транш на завершение работ и при благополучном раскладе они к летнему туристическому сезону 2021 года будут открыты. В случае открытия и финансирования предприятия, они гарантируют выплату всех задолженностей, если появится возможность по оптимизации процентной ставки", - подчеркнула директор Инвестагентства Илона Лакербая.

Около 30 миллионов рублей дополнительного финансирования необходимо ООО "Зарубежкомплект", будущему производителю колбасных изделий, на приобретение недостающего оборудования, сумма кредита составляет 55 миллионов рублей, задолженность по процентам 12 миллионов.

Министр Кристина Озган отметила, что обосновать необходимость дополнительного финансирования перед банком будет сложно, пока уже оплаченное оборудование не доставлено на объект. Директор предприятия Руслан Анкваб обещал, что оборудование привезут в течение 20 дней.

Компания "Зодиак" получила кредит в 66 миллионов рублей на создание производства полуфабрикатов, макаронных и хлебобулочных изделий, сумма задолженности по процентам составляет десять миллионов рублей.

"Заявленные обязательства выполнены не в полном объеме в плане целевого расходования, так как они открыли только производство хлебобулочных изделий и построили торговый центр. Заявлено было производство макаронных изделий, оборудование уже куплено, но производство до сих пор не запущено, а для производства полуфабрикатов оборудование не было приобретено", - заметила глава Инвестагентства Илона Лакербая.