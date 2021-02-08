Отделение Сбербанка в Пицунде открылось после капитального ремонта

В период ремонта пицундского отделения Сбербанка Абхазии, который проводился с 3 января, пенсионеры получали выплаты в бзыбском отделении банка.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Отделение Сберегательного банка Абхазии в Пицунде открылось после капитального ремонта в понедельник 8 февраля, сообщил корреспонденту Sputnik региональный директор Сбербанка республики Ахра Анкваб.

"После капитального ремонта банк соответствует самым высоким стандартам. Кроме выдачи пенсии, можно воспользоваться услугами по пополнению банковских карт, переводом средств в любую точку мира, произвести таможенные, налоговые, коммунальные платежи. По мере необходимости мы будем увеличивать перечень банковских услуг в этом отделении", - отметил Анкваб.

Он подчеркнул, что открытие такого современного отделения банка - приятное и знаковое событие не только для самого Сберегательного банка страны, но и для жителей Пицунды.

По словам Анкваб, первые после ремонта посетители банка были приятно удивлены новыми условиями и делились исключительно положительными отзывами. Региональный директор Сбербанка республики также уточнил, что в пицундском отделении по будням работает трое сотрудников и посменно трое охранников.

Ремонт отделения Сберегательного банка Абхазии в Пицунде начался 3 января. Работы планировалось завершить в течение двух недель, но из-за нестабильной подачи электроэнергии и погодных условий открытие пришлось отложить до 8 февраля.

В связи с закрытием отделения на ремонт администрация Пицунды организовала для пенсионеров трансфер до отделения банка в селе Бзыбь Гагрского района. Пенсионеры также могли получать выплаты в любом другом отделении Сбербанка страны по своему усмотрению вне зависимости от места прописки.

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