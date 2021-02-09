Часть Гудауты осталась без света из-за кошки

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты осталась без подачи электроэнергии из-за кошки, которая залезла в подстанцию, сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".

"Авария произошла на подстанции "Гудаута-1". Кошка залезла в вакуумные выключатели, и произошло замыкание. Кошке выжить не удалось", - рассказали в колл-центре.

Как уточнили специалисты, без электричества осталась центральная часть Гудауты, район Бамборы, вокзала, часть села Лыхны, Гагрского шоссе. Ремонтники приступили к устранению аварии примерно в 10:00 и планируют завершить к 16:00 – 17:00.

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