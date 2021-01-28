Бжания назвал основные проблемы энергоотрасли Абхазии

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Сложившаяся чрезвычайная ситуация в энергосистеме Абхазии имеет давние причины, заявил в эфире Абхазского телевидения президент республики Аслан Бжания.

Бжания заявил о чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Абхазии>>

Сколько нужно вложить в энергоотрасль Абхазии

Как отметил президент, в апреле 2016 года между Управлением капительного строительства Абхазии и ООО "ЭнергосетьПроект" был подписан договор, согласно которому "ЭнергосетьПроект" должен был разработать фундаментальный документ "Схемы и планы перспективного развития энергетики Республики Абхазия".

Для этих целей, по словам главы государства, в Инвестпрограмме 2016 года было заложено 55 миллионов 300 тысяч рублей.

Специалисты провели анализ состояния энергоотрасли и подсчитали, что в период с 2017 по 2021 годы и на перспективу до 2026 года в энергетику страны, в распределительные сети, необходимо вложить 9,7 миллиарда рублей. Согласно разработанному документу, для восстановления нормального функционирования высоковольтных сетей напряжением 35 киловольт и выше необходимо вложить 11 миллиардов рублей. Бжания подчеркнул, что "эти цены существовали в 2016 году".

Разработанный документ "Схемы и планы перспективного развития энергетики РА" не был одобрен ни в Министерстве экономики, ни в правительстве страны, отметил Бжания.

При этом с 2017 года по настоящее время в энергетику удалось вложить 862 миллионов рублей, в среднем в год 215 миллионов рублей.

"Остальные деньги не были найдены и не было возможности у государства, чтобы объем инвестиций стал другим. Если двигаться такими темпами, то для нормализации состояния в энергосистеме страны нужны десятки лет", - добавил Аслан Бжания.

В 2020 году, по поручению президента, Кабинет министров провел переговоры с Министерством энергетики России, в августе в Абхазию прибыло более 20 специалистов-энергетиков.

По итогам визита был подготовлен документ "Отчет о проведении технического аудита электротехнического оборудования подстанций 35 киловольт и выше, линий электропередач, а также динамика потребления электрических мощностей РУП "Черноморэнерго".

По словам Аслана Бжания, исходя из этого документа, чтобы наладить электроснабжение в республике и производить подачу электричества потребителям, в ближайшее время нужно вложить в эту отрасль 4,7 миллиарда рублей.

"Нам это не даст роста, но хотя бы возобновит качественный режим подачи в безаварийном режиме", - отметил президент.

Пересмотр тарифов за электроэнергию

Глава республики отметил, что в отрасли также существует серьезная проблема с неплатежами за электроэнергию. Последний раз тариф на свет в Абхазии был повышен в 2012 году и составлял 40 копеек за киловатт, с учетом среднемесячной заработной платой в Абхазии в 11 тысяч рублей.

Президент напомнил, что многие не платят тариф в 40 копеек, в том числе по причине отсутствия приборов учета энергопотребления. По словам Бжания, стоимость этих приборов с возможностью их дистанционного подключения составляет около 18 тысяч за одно устройство, система нуждается в 90 тысячах приборов. Таким образом, чтобы обеспечить всю Абхазию таким оборудованием необходимо почти два миллиарда рублей.

"Нам нужно выработать методику, в соответствии с которой мы установили бы технически и экономически обоснованный тариф на электроэнергию. Соответствующее поручение уже дано правительству, документ уже готов в черновом варианте и, я уверен, что он будет принят в первом полугодии 2021 года", - сообщил Аслан Бжания.

Президент отметил, что в Абхазии 42 подстанции классом напряжения 35 и выше киловольт, из них в штатном режиме, особенно в зимний период, в соответствии с нормативами могут работать только семь подстанций, 35 подстанций испытывают сверхнормативное напряжение, они периодически выходят из строя.

Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара"

"Я предполагаю, что будет так называемый социально обоснованный тариф, на определенные объемы потребления, скорее всего это будет так. Сверх этого норматива цена будет другая. Мы будем учитывать все факторы, но такой документ нам нужен. Уйти от этого нам не удастся, потому что это - вранье, это уход от проблемы", - добавил глава государства.

Одной из ключевых проблем энергетики президент назвал также ремонта ВЛ "Ачгуара".

По его словам, уже подготовлено письмо в Российскую Федерацию, в соответствии с которым в Инвестпрограмму 2021 будут вносится коррективы, для изыскания средств ремонта данной линии. Если не удастся осуществить финансирование в рамках Инвестпрограммы, то вопрос реконструкции "Ачгуары" в любом случае будет решен. По словам Бжания, у Министерства энергетики России будет запрошена помощь в виде снабжения стройматериалами и необходимыми расходными материалами. Президент назвал сумму ремонта ВЛ в 110 миллионов рублей.

"Энергетическая отрасль в Абхазии, требует серьезного подхода. Тут не решить проблему наскоком. Тем более в данный период энергетика в чрезвычайном положении, кризисная ситуация во всех составляющих. Если проблема решалась постепенно, то мы не имели бы такого положения сегодня. Понимаем, с этим сопряжено очень многое - гражданам не понравится, что нет света, на этой теме можно раскачать политическую ситуацию, подорвав репутацию многих руководителей, что и планируют делать некоторые товарищи, дабы заработать политические дивиденды. Все это мы видим, но это не решит проблему. Нужен спокойный и расчетливый подход", - отметил глава республики.

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С 2016 года, по словам президента, в республике началось несанкционированное, никем неучтенное потребление электроэнергии физическими и юридическими лицами, которые занимаются добычей криптовалют.

Президент Аслан Бжания отметил, что после совещания с руководителями городов и районов республики в Абхазии участились рейдовые мероприятия по выявлению незаконного майнинга.

По поручению главы республики и.о. премьер-министра и глава Администрации президента тоже будут принимать участие в рейдовых мероприятиях.

Аслан Бжания не исключил, что майнинг криптовалют в определенных местах на территории республики теоретически возможен, но это требует тщательного изучения.

"Чтобы заниматься этой отраслью в Абхазии, нынешние объемы добычи и их потребление электроэнергии могут быть, но пока, в таком чрезвычайном положении в энергетике — это невозможно. Как только мы создадим определенные правила и законы, сумев обеспечить их неукоснительное исполнение, добыча криптовалют может иметь место", - заявил Бжания.

По мнению президента, на данном этапе деятельность по добыче криптовалют должна быть полностью исключена.

"Я понимаю, что многие граждане вложили свои средства в эту деятельность, но на этом этапе деятельность должна быть полностью исключена. Это не соответствует морали, когда кто-то пытается обогащаться за счет того, что в чьи-то дома не приходит свет и нет тепла", - отметил Бжания.

По словам Аслана Бжания, борьба с незаконной добычей криптовалюты будет продолжаться до тех пор, пока в стране не наладится состояние энергоотрасли.

"Мы будем ездить по городам и селам. Результат будет. Такую работу никто не проводил, потому что она не популярна и может увеличить число недовольных граждан. Такие действия не повысят авторитет власти, но это не тот аспект, которым мы руководствуемся. С определенной периодичностью мы будем оповещать нашу общественность о наших действиях и состоянии энергетики в стране", - отметил глава республики.

Президент заявил, что отправил в Парламент несколько законопроектов, которые предусматривают беспрецедентное усиление ответственности в отношении тех лиц, которые занимаются незаконной добычей криптовалют.

По словам президента, законопроекты предусматривают штраф суммой один миллион 800 тысяч рублей за незаконное потребление электроэнергии в объеме один мегаватт, повторное нарушение в течение года - конфискация оборудования и уголовная ответственность.