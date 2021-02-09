Два района Абхазии остались без света из-за аварии на территории России

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Галский и Очамчырский районы остаются без света из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони", об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая.

Утром 9 февраля высоковольтная линия "Кавкасиони" была отключена из-за аварии на территории России. Причины и масштабы аварии пока неизвестны.

По словам Джаджая, из-за этого происшествия в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключают возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена.

"Пока график не составлен, будем разрабатывать и согласовывать. Сейчас Очамчырский район пытаемся запитать", - добавил Гурам Джаджая.

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря 2020 года.

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