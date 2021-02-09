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Два района Абхазии остались без света из-за аварии на территории России

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (340)
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Sputnik Абхазия
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Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Галский и Очамчырский районы остаются без света из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони", об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая. 

Утром 9 февраля высоковольтная линия "Кавкасиони" была отключена из-за аварии на территории России. Причины и масштабы аварии пока неизвестны. 

По словам Джаджая, из-за этого происшествия в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключают возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена. 

"Пока график не составлен, будем разрабатывать и согласовывать. Сейчас Очамчырский район пытаемся запитать", - добавил Гурам Джаджая. 

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря 2020 года. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (340)

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