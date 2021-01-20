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Абхазии может не хватить согласованного перетока электроэнергии из России

© Sputnik / Павел Львов
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (294)
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Sputnik Абхазия
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Республика Абхазия, исходя из нынешних нагрузок, ежедневно потребляет 10,5 миллионов киловатт часов.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Абхазии может не хватить согласованных с Россией 800 миллионов киловатт часов в рамках перетока электроэнергии, заявил гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению.

Причиной нехватки электроэнергии он назвал высокий уровень потребления в республике.

Исходя из нынешних нагрузок, в сутки Абхазия потребляет 10,5 миллионов киловатт часов. По подсчетам энергетиков, до завершения ремонтных работ на ИнгурГЭС Абхазии понадобится как минимум 950 миллионов киловатт часов, отметил Логуа.

"Если мы сегодня, все структуры, не направим свои усилия на борьбу с повышенными нагрузками, не будем экономить электроэнергию, то мы не сможем избежать дефицита. Дефицит покрывается только за счет веерных отключений. Если мы не проявим сознательность и не будем нормально работать, то 800 миллионов киловатт часов, которые нам предусмотрены, не позволят нам пройти весь этот период, нам их не хватит", - подчеркнул Михаил Логуа.

Он также добавил, что отключения электричества в республике не связаны с перетоком электроэнергии из России, они происходят из-за высоких нагрузок на сети. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Названа причина частых отключений электричества в Сухуме

"Здесь мы уже будем предпринимать какие-то новые решения, и они будут довольно тяжелыми, я думаю. Но будем надеяться, что все мы проявим благоразумие, отключая в период нагрузок электричество, мы озабочены только тем, чтобы сберечь подстанции. В противном случаи, может повториться история, которая произошла у нас на "Сухум-1", - отметил глава "Черноморэнерго".

Как ранее рассказывал Михаил Логуа, до сегодняшнего дня четыре района Абхазии - Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский - питались от ИнгруГЭС. В среду в 11:00 эти районы были подключены к перетоку электроэнергии из России. Остальные районы получают переток электроэнергии с 11 декабря 2020 года.

В среду 20 января на ремонт встала ИнгурГЭС. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать деривационный тоннель. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (294)

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