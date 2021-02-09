В Абхазии могут возобновить работу учреждения культуры

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. В Абхазии, возможно, возобновят работу отдельные учреждения культуры по разрешению Министерства культуры, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса во вторник 9 февраля.
Министр культуры республики Гудиса Агрба сказал, что не все учреждения культуры готовы продолжить работу. Из карантина выйдут, по словам Агрба, те учреждения культуры, которые готовы работать с соблюдением мер безопасности.
Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались несколько раз. Все это время театры, музеи и другие учреждения культуры не работают в привычном режиме.
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