В Абхазии могут возобновить работу учреждения культуры

Театры, музеи и другие учреждения культуры закрыты с 15 октября 2020 года после введения антиковидных мер, которые с тех пор не раз продлевались.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. В Абхазии, возможно, возобновят работу отдельные учреждения культуры по разрешению Министерства культуры, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса во вторник 9 февраля.

Министр культуры республики Гудиса Агрба сказал, что не все учреждения культуры готовы продолжить работу. Из карантина выйдут, по словам Агрба, те учреждения культуры, которые готовы работать с соблюдением мер безопасности.

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались несколько раз. Все это время театры, музеи и другие учреждения культуры не работают в привычном режиме.

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