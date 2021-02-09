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В Абхазии могут возобновить работу учреждения культуры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210209/1031805495/V-Abkhazii-mogut-vozobnovit-rabotu-uchrezhdeniya-kultury.html

Театры, музеи и другие учреждения культуры закрыты с 15 октября 2020 года после введения антиковидных мер, которые с тех пор не раз продлевались.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. В Абхазии, возможно, возобновят работу отдельные учреждения культуры по разрешению Министерства культуры, заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса во вторник 9 февраля.

Министр культуры республики Гудиса Агрба сказал, что не все учреждения культуры готовы продолжить работу. Из карантина выйдут, по словам Агрба, те учреждения культуры, которые готовы работать с соблюдением мер безопасности.

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались несколько раз. Все это время театры, музеи и другие учреждения культуры не работают в привычном режиме.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)

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