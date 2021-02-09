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Госпиталь Минобороны России продолжит работу в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)
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Sputnik Абхазия
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Ранее сообщалось, что работа мобильного госпиталя Министерства обороны России в Абхазии завершится 15 февраля.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Работа мобильного многофункционального госпиталя Министерства обороны России продлена в Абхазии, сообщает пресс-служба Минобороны республики. 

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября для увеличения коечного фонда республики и оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Госпиталь развернут в Сухуме на территории пансионата "Айтар". 

За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики, заразившихся коронавирусом. В данный момент в госпитале лечатся 25 человек.

© Видео ЮВО
Борьба с COVID-19 в Абхазии: мобильный госпиталь Минобороны России продолжает работу

В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 8 февраля составляет 11 818, выздоровевших — 10 756, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)

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