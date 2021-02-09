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Милиция МВД

Милиция Абхазии не останавливает поиски российской туристки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210209/1031807318/Militsiya-Abkhazii-ne-ostanavlivaet-poiski-rossiyskoy-turistki.html

Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Мероприятия по поиску российской туристки Елены Федотовой продолжаются, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Абхазии во вторник 9 февраля. 

"Поисковая операция продолжается, она находится на личном контроле министра внутренних дел", - отметили в ведомстве. 

Елена Федотова пропала ночью 17 января, сообщение об этом поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району на следующий день. В правоохранительные органы с заявлением об исчезновении Федотовой обратилась ее подруга, гражданка России Марина Бофанова.

26 января 2021 года прокуратура Гагрского района по данному факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей женщины.

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