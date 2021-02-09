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Развитие медицинского туризма в Абхазии обсудил Хишба в ходе визита в Санкт-Петербург

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба пребывает с рабочим визитом в Санкт-Петербурге после завершения его поездки в Москву.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Теймураз Хишба обсудил вопросы развития медицинского туризма в Абхазии на встрече с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым, сообщает пресс-служба Минтуризма.

© Sputnik / Акоп Кущян
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По словам министра, интерес к медицинскому туризму возрос в последнее время, и внутри России реализуются подобные проекты. Поэтому абхазская сторона придает особое значение сотрудничеству в этом направлении.

"Санкт-Петербург – культурная столица России и один из самых красивых городов Европы, и мы заинтересованы в укреплении и развитии давних дружеских контактов", - сказал Теймураз Хишба.

Стороны также обсудили вопросы наращивания туристических обменов между Абхазией и Санкт-Петербургом. Участники встречи с российской стороны заявили о готовности содействовать в продвижении рекламы туристической Абхазии.

По итогам Хишба и Корнеев приняли совместное коммюнике. В документе, помимо прочего, отражены вопросы взаимодействия по созданию благоприятных условий для подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, а также капиталовложений в сферу туризма и инвестиционного сотрудничества.

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