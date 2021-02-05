Абхазия планирует принять более одного миллиона туристов в 2021 году

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Абхазия планирует принять не менее одного миллиона 100 тысяч туристов из России в 2021 году, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба в интервью порталу TourDom.ru.
По словам Хишба, такие показатели были достигнуты в 2019 году, когда в стране не действовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Особой популярностью у российских туристов пользуются, как отметил министр, знаковые достопримечательности, такие как Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера.
"Большое количество граждан России приезжают из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было", – рассказал изданию Теймураз Хишба.
Российские туроператоры также прогнозируют, что спрос на летний отдых в Абхазии в 2021 году вырастет от 10 до 20%.
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