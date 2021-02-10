Выходим из дистанционки: эффективно ли было онлайн-образование в Абхазии

С октября 2020 года школьники Абхазии находятся на дистанционном обучении. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике продлены до 10 марта, однако ученики младшего звена смогут вернуться в школы уже с 15 февраля, а старшеклассники – с 22-го.

На расширенном заседании с президентом Абхазии Асланом Бжания 3 февраля министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что дистанционное обучение принесло положительные результаты.

Корреспондент Sputnik выяснил у родителей школьников, как проходили занятия, с какими проблемами столкнулись учителя и что о дистанционном обучении думает школьный психолог.

Илана Миквабия, Sputnik

Есть ли плюсы?

Дистанционное обучение для абхазских учителей стало чем-то новым в 2020 году, особенно сложно оно далось преподавателям начальных классов, так как дети младшего возраста требуют особого внимания. Учитель школы №3 в Сухуме Милана Зозуля ведет второй класс, заниматься дистанционно с учениками она стала еще в марте 2020 года, ко второму карантину у нее уже имелся небольшой опыт работы.

"Когда мы столкнулись с карантином в октябре, нам было уже легче, благодаря опыту, который мы получили еще в марте. Имея уже какой-то опыт, мы продолжили работу и старались ее даже как-то улучшить", - рассказала Зозуля.

Работа Миланы строилась на том, что она записывала уроки на видео, которые после загружала на свой YouTube канал и отправляла ссылку родителям своих учеников. После просмотра урока, ученики высылали готовое домашнее задание в мессенджер. По словам Миланы, такой формат дистанционного обучения принес положительные результаты, так как отставания от школьной программы нет. Плюсом она считает и то, что формат онлайн позволяет всем ученикам класса присутствовать на уроках, ведь во время очного обучения в школе некоторые ученики уходили на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими COVID-19 и выпадали из учебного процесса. Но на этом плюсы закончились, учитель отметила, что минусов намного больше.

"Дети в школе находятся в социуме, общаются со сверстниками, выполняют какие-то коллективные задания, это была их социализация, а сейчас они оторваны от коллектива. Я с первого класса пыталась им привить идею коллективизма, что они – класс, и что они все вместе должны дружить, а сейчас они находятся дома и не особо поддерживают контакт", – сказала Зозуля.

По данным столичного Управления образования, всего восемь процентов учителей Сухума занимаются со своим классом на платформе Zoom. Ирина Адлейба работает учителем начальных классов в Сухумской школе №14, практиковать занятия на Zoom она начала еще в марте. Хорошими предпосылками к дистанционному обучению она считает то, что у многих в классе были гаджеты, Wi-fi и желание не остаться за бортом. Платформу Zoom учитель выбрала, потому что там имелась специальная доска, на которой возможно было размещать изучаемый материал, это очень помогало в работе.

"На специальную доску можно было загрузить картинки из интернета. Например, раз в неделю мы проводили уроки окружающего мира, в этом смысле получилось выигрышно, я добывала такие картинки, которые в классе я показать не могу детям, ведь сейчас интернет очень красочный, и когда они видели перед собой в сравнении челюсти меголодона и человека, тогда очень много визуальных эффектов, они работают на запоминание и побуждение интереса, а это и есть наша цель. Это один из плюсов дистанционного обучения", - отметила Адлейба.

По словам Адлейба, в Абхазии не существует единой базы, где учителя могли бы брать материалы, обмениваться опытом, а вся методика, которая работает на уроках в классе, не работает дистанционно, поэтому они с остальными учителями разрабатывали методику для занятий сами. Учитель считает, что такая форма обучения разрушает и личные границы учеников.

"У каждого дома есть какой-то фон, и не всегда он очень благоприятный, в каком-то смысле мы залезаем туда, куда нам нельзя. Мы делаем домашнее пространство ученика своим, мы туда без приглашения влезаем, и не все могут умело это построить", - сказала Адлейба.

Ирина Адлейба рассказала и о том, что дистанционное обучение помогло детям с ограниченными физическими возможностями, ведь у них появилось больше времени на себя, так как они не тратят его на то, чтобы добраться до школы.

Из 30 учеников класса Ирины, не занимаются четверо, но они выполняют все задания с родителями. Это ученики из многодетных семей, и им не всем хватает гаджетов для того, чтобы присутствовать на занятиях.

Конкурировать не с кем

По мнению школьного психолога Олеси Маланка, благодаря дистанционному обучению родители смогли больше уделять времени своим детям, контролировать выполнение заданий. К тому же дистанционное образование для ребенка менее стрессовое, так как он находится в комфортной обстановке, и его никто не вызывает к доске, но при этом ребенку не хватает смены визуальной картинки, а в школе это была перемена.

Маланка считает, что дистанционное образование больше подходит для студентов, так как оно требует определенного уровня, ответственности и силы воли.

"Если говорить о минусах, школьные задания за детей очень часто выполняют родители, возникает конфликтность, потому что родителям не хватает нервов на объяснение, на контроль и на выполнение, и они начинают сами выполнять домашние задания", - отмечает Маланка.

И отсутствие конкурентности между детьми психолог считает тоже большим минусом, ведь когда дети учатся в классе, им хочется быть лучше, а на домашнем обучении конкурировать практически не с кем.

Что ни урок, то мука

Из всех опрошенных родителей учеников не нашлось тех, кто увидел плюсы в дистанционной форме обучения, кроме, конечно же, нераспространения коронавирусной инфекции.

Мать первоклассницы Астанда рассказала, что для того, чтобы дать хоть какие-то знания своей дочери, пришлось водить ее к частным преподавателям, потому что такой формат школьного обучения дается очень сложно. Связано это с тем, что родители работают и не могут уделять достаточно времени для выполнения уроков, к тому же первоклассники еще не совсем понимают, что от них требуется, ведь в школу они вовсе не ходили, и как бы учителя ни старались, записывая видеоуроки, это все равно не заменит реального обучения в школе.

А вот мать ученицы пятого класса Илона рассказала, что дочь ее занимается сразу на трех платформах – Zoom, мессенджер и "заочная" форма. При заочной форме тетради оставляют у школьной охраны, которая потом передает их учителю. Уроки на платформе Zoom у ее дочери проводятся, правда, только по одному предмету – абхазскому языку. А вот с учителем по истории было пройдено всего пять параграфов, после чего курс истории был, видимо, окончен, хотя предполагалось продолжение.

Кристина Зухба не против онлайн учебы, но в качестве альтернативы и дополнительного образования, но никак не основного.

"В наших условиях, когда не то что планы на год невозможно построить из-за пандемии, но невозможно ничего заранее запланировать, не знаешь, когда выключат свет или интернет даст сбой. И даже не с технической точки зрения я против онлайн обучения, а с гуманной точки зрения. Дети деградируют с этим YouTube и всей чушью, что они смотрят там, а лишить их возможности воочию видеть учителя, преподающего предмет, чтобы выработался у них прежде всего режим, обязанности, ответственность за невыполнение задания. Чтобы ребенок на месте мог сравнить себя с другим учеником, увидеть свою ошибку, постесняться, что он ее допустил, то есть просто испытывать человеческие ощущения - это все важно в становлении ребенка", - отметила родительница.

Распоряжением президента Аслана Бжания с 15 февраля 2021 разрешена деятельность детских садов и начальной школы с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.