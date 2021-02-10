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Антиковидные ограничения в Абхазии продлены до 10 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1164)
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Sputnik Абхазия
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С 24 января в Абхазии фиксируется устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ,10 фев - Sputnik. Ограничения по защите населения Абхазии от новой коронавирусной инфекции COVID-19 ослаблены и продлены до 10 марта. Распоряжение об этом подписал сегодня президент Аслан Бжания на основании решения Координационного штаба по коронавирусу от 9 февраля 2021 года.

Согласно документу, до 10 марта под запретом остается:

  • проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
  • проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
  • функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
  • деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
  • деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;  
  • деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Сохраняется обязательное требование к водителям и пассажирам общественного транспорта на ношение медицинских масок. Рынки на территории республики также продолжат работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой.

Из послаблений:

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
Антиковидные меры в Абхазии: что предложил штаб по борьбе с COVID-19

С 15 февраля 2021 разрешена деятельность детских садов и начальной школы "с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно". С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

С 15 февраля разрешена деятельность учреждений культуры с учетом соблюдения утвержденных распоряжением государственных санитарно-гигиенических норм и правил.

С 15 февраля объектам общепита разрешено работать на открытом воздухе (на верандах и террасах) с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты. С 22 февраля кафе и рестораны могут вернуться к обычному режиму работы, при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест.

Министерству здравоохранения поручено до 15 февраля разработать и утвердить государственные санитарно-гигиенические нормы и правила для возобновления деятельности вышеназванных учреждений.

Гражданам все так же рекомендуется воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздников, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 10 марта 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

За все время эпидемии коронавируса ограничительные меры в Абхазии вводятся в седьмой раз.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1164)

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