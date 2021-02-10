Преступления в цифрах: Генпрокуратура подвела итоги работы за 2020 год

На расширенной коллегии Генпрокуратуры рассказали о преступлениях в республике в 2020 году и о том, сколько из них правоохранителям удалось раскрыть.

Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии, посвященная итогам работы в 2020 году, состоялось в среду 10 февраля. Коллегия прошла с участием президента Абхазии Аслана Бжания, главы Совбеза Сергея Шамба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, и. о. руководителя Службы госбезопасности Роберта Киут и председателя Верховного суда Мананы Делба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Статистика преступлений

С основным докладом на коллегии выступил первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния, который привел данные о совершенных и раскрытых делах по республике. Он рассказал, что в 2020 году в Абхазии было зарегистрировано 762 преступления, что на 29 преступлений больше, чем за аналогичный период предыдущего, 2019 года. Количество зарегистрированных преступлений тогда составило 733.

"Раскрываемость тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам составляет 45,5% с учетом лиц, объявленных в розыск, местонахождение которых не установлено, 59,4%", - отметил Квициния.

Значительная часть среди всех преступлений остается за кражами и незаконным оборотом наркотиков. В 2020 году было зарегистрировано 164 кражи, что составляет 22% от общего количества преступлений.

"Раскрыто 57 дел, раскрывается лишь каждая третья кража. 29% преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков и культивированием запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 118 преступлений связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия - раскрыто 92, 51 преступление связано с дорожно-транспортными происшествиями, по ним возбуждены уголовные дела", - проинформировал первый заместитель генпрокурора.

В 2020 году правоохранители зарегистрировали 37 преступлений, относящихся к корыстно-насильственным, это похищения граждан, разбойные нападения, грабежи, что на девять преступлений меньше, чем в 2019 году.

"Относительно раскрываемости данных видов преступлений следует отметить, что из 18 разбойных нападений раскрыто пять, тогда как в 2019 году из 20 разбойных нападений было раскрыто девять, из чего следует снижение роста разбойных нападений, однако раскрываемость ухудшилась. Аналогичная картина и с грабежами, по 17 ограблениям граждан раскрыто девять дел, за аналогичный период 2019 года 14 было раскрыто из 23 дел", - отметил Квициния.

Что касается похищений людей, в 2020 году было два преступления, из которых одно раскрыто, тогда как в 2019 году из трех похищений не раскрыли ни одного. Таким образом, при сокращении тяжких и особо тяжких преступлений остается неудовлетворительной раскрываемость корыстно-насильственных преступлений, заметил первый заместитель генпрокурора.

Дамир Квициния заметил, что сложной остается ситуация с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением психотропных и сильнодействующих веществ. В 2020 году было зарегистрировано 221 преступление, это больше на 14 единиц, чем в 2019 году.

"Установленные суровые наказания за незаконный ввоз в страну наркотиков в прошедшем году не нашли своей реализации в судебной практике, однако исходя из увеличения количества преступлений данной категории следует, что они не сыграли роли сдерживающего фактора", - сказал он.

За отчетный период в республике произошло 198 дорожно-транспортных происшествий, погибло 57 человек, по 51 ДТП возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2019 года было 197 ДТП, погибло 56 человек.

Бороться с преступностью вместе

После выступления первого заместителя генпрокурора и представителей районных прокуратур слово предоставили министру внутренних дел республики Дмитрию Дбар, который подчеркнул, что одно из основных направлении деятельности Генпрокуратуры – координация деятельности правоохранительных структур по борьбе с преступностью.

"Наша с вами задача принимать объективные решения согласно закону. В дальнейшем необходимо укрепить взаимодействие между нашими ведомствами, так как от совместной слаженной работы зависят законность и правопорядок в обществе, безопасность наших граждан, благосостояние нашего государства", - подчеркнул министр.

Также он обратил внимание на то, что в текущем году всем нужно сосредоточить усилия на повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам.

"Необходимо направить все усилия наших ведомств на раскрытие тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, ужесточить спрос руководителей подразделений осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия", - заметил Дмитрий Дбар.

Председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут сказал, что состояние правопорядка, сложившегося в послевоенный период в республике, диктует повышение эффективности координации деятельности между ведомствами.

"По итогам 2020 года отмечается положительная динамика по улучшению уровня и качества взаимодействия между нашими структурами. Несмотря на это, целесообразно активизировать деятельность по таким формам взаимодействия как совместное планирование следственных действий, организация оперативно-розыскных мероприятий, создание следственно-оперативных и аналитических групп, издание межведомственных организационно-распорядительных документов, проведение совместных учебно-методических семинаров. Тем самым мы сможем более качественно отрабатывать взаимодействие", - подчеркнул Киут.

После с короткой речью выступил генеральный прокурор страны Адгур Агрба, который заметил, что по итогам коллегии будет подготовлен проект документа, который направят во все районные органы прокуратуры для исполнения.

Он также отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, следственные органы проделали большую работу. По словам генпрокурора, в 2021 году следует сосредоточить усилия на борьбу с коррупцией в стране.