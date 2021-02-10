В Сухуме почтили память погибших российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых

8 февраля 2018 года в Посольстве России в Абхазии была открыта мемориальная доска в честь погибших в Сухуме вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. В Посольстве России в Абхазии почтили память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых, погибших в 2013 году, сообщается на официальной страничке Посольства в Facebook.

Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов состоялась 10 февраля в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин кратко рассказал об истории возникновения праздника.

Глава МИД Абхазии Даур Кове подчеркнул, что в Абхазии помнят и чтят супругов Вишерневых, трагически погибших при исполнении служебного долга. Он также выразил благодарность России за усилия по продвижению международного признания республики, отметил важный вклад российских дипломатов в укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Первый секретарь посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.

В Посольстве России в Абхазии 8 февраля 2018 года была открыта мемориальная доска в честь погибшего вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.

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