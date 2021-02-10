Гурам Инапшба освобожден от должности председателя ГТК Абхазии

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания от 10 февраля 2021 года Гурам Инапшба освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Временно исполняющим обязанности председателя ГТК Абхазии назначен первый заместитель председателя Алиас Лабахуа.
Кроме того, указом главы государства полковнику Гураму Инапшба присвоено очередное специальное звание "генерал-майор таможенной службы".
Инапшба был назначен председателем Государственного таможенного комитета 28 октября 2019 года.
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