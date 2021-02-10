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Гурам Инапшба освобожден от должности председателя ГТК Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210210/1031813322/Guram-Inapshba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-predsedatelya-GTK-Abkhazii.html

Гурам Инапшба был назначен председателем Государственного таможенного комитета в октябре 2019 года.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания от 10 февраля 2021 года Гурам Инапшба освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Временно исполняющим обязанности председателя ГТК Абхазии назначен первый заместитель председателя Алиас Лабахуа.

Кроме того, указом главы государства полковнику Гураму Инапшба присвоено очередное специальное звание "генерал-майор таможенной службы".

Инапшба был назначен председателем Государственного таможенного комитета 28 октября 2019 года.

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