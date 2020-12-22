Президент ознакомился с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль на абхазо-российской границе.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе, сообщается на сайте главы государства.

С абхазской стороны приняли участие глава Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, зампредседателя СГБ Абхазии, начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов и другие руководители таможенного и пограничного ведомств. Российскую сторону представляли начальник Пограничного управления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, и. о. начальника управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель Таможенной службы РФ в Абхазии Константин Козлов.

Как рассказал Sputnik начальник погрануправления СГБ республики Рустам Латипов, на сегодняшней встрече Аслан Бжания обсудил с руководством профильных органов России вопросы увеличения пропускной способности на МАПП "Адлер", реконструкцию недействующего моста через реку Псоу, а также автомобильного терминала.

"Президент был подробно ознакомлен с положением дел на МАПП "Адлер". Ему доложили, что на сегодня вывезено более 35 тысяч тонн цитрусовой продукции с начала сезона, а также о том, что за последнее время обработка одного грузового автотранспорта на границе сведена до трех-четырех часов. Раньше бывало эта процедура доходила до трех суток на один автотранспорт", - отметил Латипов.

Он также добавил, что на встрече обсудили перспективу реконструкции старого моста через реку Псоу, который сейчас не эксплуатируется, и возможность использования его гражданами, пересекающими границу с ручной кладью.

Латипов сообщил, что руководство пограничной службы России обратилось в Минтранс России с просьбой о реконструкции основного автомобильного терминала МАПП "Адлер", чтобы увеличить пропускную способность и избежать заторов. По мнению Латипова, эти работы могут занять до двух с половиной лет.

"Мы видим, что за последнее время есть качественное улучшение ситуации в этих вопросах, и все это складывается в результате рабочей поездки президента Абхазии в Москву", - сказал Латипов.

Начальник погрануправления СГБ Абхазии также рассказал, что ознакомился с обстановкой на границе и, по его словам, больших очередей транспорта он не наблюдал.

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