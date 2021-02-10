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Администрация города Очамчира

Станислав Амичба освобожден от исполнения обязанностей главы Очамчырского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210210/1031813421/Stanislav-Amichba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-io-glavy-Ochmchyrskogo-rayona.html

Станислав Амичба был назначен исполняющим обязанности главы Очамчырского района 29 мая 2020 года.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Указом президента Республики Абхазия Станислав Амичба освобожден от исполнения обязанностей главы администрации Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.

Администрация города Очамчира
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района назначен первый заместитель главы Артимон Габелая.

Станислав Амичба был назначен исполняющим обязанности главы Очамчырского района 29 мая 2020 года.

В 2004-м и 2009-м годах Амичба избирался депутатом Собрания Очамчырского района. С 2007 по 2015 годы был главой администрации поселка Дранда Гулрыпшского района.


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