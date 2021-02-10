Станислав Амичба освобожден от исполнения обязанностей главы Очамчырского района

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Указом президента Республики Абхазия Станислав Амичба освобожден от исполнения обязанностей главы администрации Очамчырского района, сообщает пресс-служба главы государства.
Исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района назначен первый заместитель главы Артимон Габелая.
Станислав Амичба был назначен исполняющим обязанности главы Очамчырского района 29 мая 2020 года.
В 2004-м и 2009-м годах Амичба избирался депутатом Собрания Очамчырского района. С 2007 по 2015 годы был главой администрации поселка Дранда Гулрыпшского района.