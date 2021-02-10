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Еще три пациента с коронавирусом скончались в Гудаутском ковидном госпитале

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1165)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии выросло до 11933 человек. Выздоровели 10943 человека, летальных случаев 187.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Три пациента с коронавирусом скончались в Гудаутском ковид-центре, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Мужчина, 1936 года рождения, умер в медучреждении 6 февраля. Женщины, 1939 и 1953 годов рождения, скончались 8 и 9 февраля. Отмечается, что основной диагноз всех троих пациентов – новая коронавирусная инфекция.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 279 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 64 из них.

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 85 человек, у 69 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в российском военном госпитале в Сухуме - 24 пациента.

Ограничения по защите от коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 10 марта.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1165)

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