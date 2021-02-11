Выход на сцену: учреждения культуры Абхазии откроют после пяти месяцев перерыва

Президент Абхазии Аслан Бжания накануне подписал распоряжение, согласно которому с 15 февраля могут возобновить свою работу театры, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры.

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались не раз. Все это время учреждения культуры не работали в привычном режиме. О том, как спустя пять месяцев театры, музеи, госансамбли народного танца готовятся к выходу из карантина, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Долгожданный день

На странице Русского драматического театра в Instagram об открытии кассы сообщили еще 1 февраля. По словам генерального директора театра Ираклия Хинтба, это нормальная практика сообщать о намеченных спектаклях еще до снятия ограничительных мер.

Так, 15 февраля на сцене РУСДРАМа покажут давно полюбившуюся абхазскому зрителю итальянскую комедию "Кьоджинские перепалки". Ранее ее анонсировали к показу 14 февраля, но после распоряжения президента театр перенес спектакль на день позже. На сайте театра опубликован репертуар на ближайшие два месяца, ожидается показ трех премьер – "Последний из ушедших", "Бродский" и "Кровавая свадьба".

В театре все эти месяцы карантина шли репетиции с соблюдением всех санитарных требований, так как, по словам Хинтба, театр, который не играет и не репетирует спектакли в течение месяца, можно закрыть и забыть о нем навсегда.

"Настоящий театр – активный, живой, интересный зрителям – это вечный двигатель, он не имеет права останавливаться ни на секунду. Сейчас государство предоставляет нам возможность, наконец, работать, и этим государство выказывает заботу и о нашем театре, и о культуре в целом, потому что, разрешив нам работать, оно нас буквально спасает", - рассказал он.

Хинтба отметил, что театр готов к соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований для того, чтобы сделать посещение учреждения абсолютно безопасным.

"Мы имеем абсолютное понимание того, как это сделать, у нас есть соответствующая технология, материальные средства, театр обеспечен санитайзерами и масками, мы готовы к немедленному возобновлению работы", - сказал гендиректор.

К выходу из карантина готовится и Молодежный театр, первый планируемый к показу спектакль – "Последний из ушедших" по одноименному роману Баграта Шинкуба. Восстанавливаются и другие спектакли, так как в январе из-за аварии театр потерял своего актера Бадру Чантурия, который играл во многих спектаклях, приходится менять состав артистов.

"Сейчас мы восстанавливаем спектакли, учитывая, что у нас еще и в коллективе потеря, мы сейчас вводим новых актеров, меняем состав, и вот так готовимся к выходу из карантина", - сказал актер Молодежного театра Аляс Авидзба.

Приказ свыше

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба еще не готов рассказывать о своем репертуаре, так как ждет распоряжение от Министерства культуры, к тому же в театре есть актеры, которым за 60 лет, и они находятся в группе риска. О ближайших планах не может проинформировать и Абхазская государственная филармония, она также ждет распоряжения.

Государственные ансамбли "Кавказ", "Шаратын" и Госансамбль народной песни и танца надеются, что в ближайшее время все-таки смогут приступить к работе, для этого, в первую очередь, нужно физически подготовить артистов, ведь они несколько месяцев не репетировали.