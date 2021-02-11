Бжания утвердил дату выборов в органы местного самоуправления Абхазии

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года, но были перенесены из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия "О выборах в органы местного самоуправления" выборы в органы местного самоуправления Абхазии назначены на 11 апреля 2021 года" - отмечается в сообщении.

Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в республике 1 ноября 2020 года. Но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране 24 сентября Парламент Абхазии принял постановление о переносе выборов в органы местного самоуправления на весну.

Депутаты Городских собраний избираются сроком на четыре года.