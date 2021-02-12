Врачи мобильного госпиталя в Сухуме отметили спад числа пациентов с COVID-19

С 20 октября 2020 года специалисты медицинской службы ЮВО приняли на стационарное лечение около 500 пациентов.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Врачи мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии отметили снижение числа пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Общее количество больных с коронавирусной инфекцией и динамика ежедневно поступающих пациентов идет на спад", - приводятся слова начальника многопрофильного госпиталя Абдулмеджита Магомедова пресс-службой ЮВО.

При этом ранее сообщалось, что работа военного госпиталя в Сухуме, которая должна была завершиться 15 февраля, продлена из-за ситуации с коронавирусом.

В настоящее время в стационаре под наблюдением российских военных медиков находится более двадцати пациентов с COVID-19.

"За указанный период более трех тысяч жителей Абхазии получили амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале", - отмечают в ЮВО.

На базе госпиталя также проводится ПЦР-диагностика анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5 045 тестов.

Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

В составе мобильного медицинского подразделения - 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

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