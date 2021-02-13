Зоркость души: путь и творчество Народного поэта Рушбея Смыр

Будущий классик абхазской литературы Рушбей Смыр начал писать стихи, когда еще учился в средней школе села Приморское. О том, что способствовало выбору творческого пути и о том, какой след он оставил в национальной литературе, в материале Sputnik Абхазия.

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Проблемы со зрением

Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы Гудаутского района. Учился он в школе соседнего села Приморское, где с ним и произошло несчастье, которое определило его дальнейшую судьбу и существенно повлияло на развитие национальной литературы.

Вспоминая этот эпизод, в интервью Sputnik он говорил, что получил травму глаза, когда играл со сверстником в школе. Травма оказалась настолько серьезной, что была опасность того, что Рушбей Смыр потеряет зрение. Чтобы этого не случилось, родители повезли его в Одессу, лечился он в знаменитой Филатовской клинике. Зрение спасти удалось, но поэт до конца жизни (Рушбей Смыр скончался 29 июля 2019 года – ред.) плохо видел. Именно из-за проблем со зрением Смыр стал часто пропускать школьные занятия, проводил много времени дома. В это время ему было 13 лет, тогда он и начал писать стихи.

Благодаря бывшему руководителю Абхазской телерадиокомпании Артему Амкуаб, тетрадь со стихами юного поэта оказалась у поэта Владимира Анкваб, который поддержал начинания Рушбея Смыр.

Это обстоятельство определило дальнейшую творческую судьбу юного поэта. Впоследствии он в очках смог читать книги. Стихи Рушбея изредка печатались в газете "Бзыбь".

Учеба и первый сборник

Проблемы со зрением преследовали Рушбея Смыр всегда, именно из-за того что ему было тяжело читать, он выбрал профессию, связанную больше с практической деятельностью, окончил Сухумское профессионально- техническое училище, получив специальность токаря.

В 1972 году поэт все-таки решает заняться тем, что было по душе, и поступает на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.

Затем он пять лет, с 1970 по 1975 годы, работал библиотекарем турбазы "Псырцха" в Новом Афоне. В 1985–1987 годы учился на двухгодичных высших литературных курсах при Литературном институте имени А. М. Горького в Москве.

При этом он не отодвигал творческую деятельность в сторону, регулярно писал стихи, с 1968 года его произведения стали печататься в журнале "Алашара", "Аҟәа-Сухум", газете "Аԥсны ҟаԥшь".

А в 1973 году произошло долгожданное событие – вышел первый сборник стихов поэта "Пляска звезд". Оценивая это событие для национальной литературы, исследователь Руслан Капба отмечал, что, начиная с первых изданий, был виден необыкновенный авторский стиль.

"Рушбей Смыр внес в абхазскую поэзию новое звучание, свое мировоззрение, философию. Его творчество – продолжение абхазской традиционной поэзии, таких авторов, как Дмитрий Гулиа, Иуа Когония, Баграт Шинкуба - представителей абхазской классической литературы", - писал Руслан Капба.

О чем писал поэт

Творческий путь Рушбея Смыр, его поэзия от начала до конца пропитаны национальным духом, считает народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"Несомненно, его лучшие произведения навеки останутся шедеврами абхазской литературы. Он смог направить свой талант в правильное русло и всегда стремился творить и работать во благо своего народа. Его труд, как в литературе, так и в общественной деятельности, трудно переоценить", - убежден поэт.

Рушбей Смыр – один из представителей поэтов, использующий классическую форму написания произведений. Основой его произведений стали национальный фольклор и творчество абхазских поэтов. Судьба литературных героев произведений Рушбея Смыр неразрывно связана с судьбой родины и народа.

"Я считаю, что нам очень повезло, что мы вживую могли слышать будущего Народного поэта. У Рушбея были, что называется, именно от земли - и поэзия, и стилистика его, и его темперамент, и патриотичность. И, наверное, это звание никому из современных поэтов так не подходит и не подходило бы, как это подошло Рушбею Смыр", - уверен поэт-переводчик Денис Чачхалия.

Тема человека и родины, героической борьбы за свободу родины раскрывается и в произведениях об Отечественной войне 1992–1993 годов, "Положив родного отца...", "Зосим Абыджба", "Другого героя...".

"К счастью, в нашей литературе есть имена, которые своим творчеством держат нашу литературу на высоком уровне. Я хочу, чтобы и в дальнейшем у нас появлялись такие выдающиеся поэты, которые смогут еще больше развить национальную литературу", - отмечала поэт Гунда Квициния.

Поэт был занят не только творчеством, но и вовлечен и в национально-освободительную борьбу абхазского народа.

"Помимо творческой деятельности, он всегда был рядом со своим народом в тяжелые времена, когда шла национально-освободительная борьба абхазского народа, также и в послевоенное время он служил своей родине, не жалея сил и знаний. Для нас он всегда был ориентиром, который направляет нас в жизни и в творчестве", — отметил молодой поэт Абзагу Колбая.

© Foto / из архива семьи Смыр Рушбей Смыр

Рушбей Смыр - автор многих сборников, в том числе: "Стрела" (1979), "Мои горы" (1981), "Кукушки перекликаются" (1988), "Быстрые мои кони" (1990), "Рада гуша" (1994), "Голос" (2005), "Мой посох" (2015) и др. На многие стихи автора написаны песни. В начале XX века, Рушбей Смыр проявил себя как прозаик. В 2002, в первом номере журнала "Алашара" был опубликован его рассказ "Кубча".

О поэме "Семра"

В 2016 году вышла поэма Рушбея Смыр "Семра" (историческая поэма о трагических событиях XIX века на Кавказе, приведших к исчезновению целого народа – убыхов – ред.). В книге произведение напечатано на трех языках – абхазском, турецком и русском.

Героиня поэмы Семра — это не вымышленный персонаж автора, а реальная убыхская девушка, предки которой вынуждены были покинуть свою родину. С прототипом главной героини поэмы Семрой автор познакомился во время его пребывания в Турции, она была его переводчиком. Глубокие раздумья о судьбе народа, утратившего свою родину и язык, вылились в написание поэмы.

На основе этой поэмы в Абхазском драматическом театре поставили спектакль, который успешно проходит как в республике, так и за его пределами. Впервые показ спектакля состоялся 12 марта 2015 года, в 65-летний юбилей автора (еще до выхода книги – ред.).

"Он написал поэму "Семра" о судьбе нашего народа, о махаджирстве и несчастьях, которые пережил народ Абхазии. По этой поэме был поставлен спектакль, который вызывал огромный интерес", - отмечал поэт Владимир Зантария.

Из высказываний поэта

Помимо активной творческой работы, Рушбей Смыр уделял немалое внимание общественной жизни в республике, высказывался по поводу политических процессов в стране.

"Нас, абхазов, мало, в республике рождается немного детей, при этом у нас слишком красивая страна. Все наши беды всегда исходили из того, что Абхазия очень красивая, мы сохранили эту красоту с оружием в руках, когда это было нужно. Сейчас нужно сохранить эту красоту умом", - отмечал Рушбей Смыр.

Говоря о развитии национальной литературы, он отмечал, что хотелось бы чтобы ее уровень был выше.

"Я хочу, чтобы успехи в литературе были бы выше, некоторые новые писатели и поэты публикуют абы что, конечно, это относится не ко всем, но все же это имеет место. Книгу выпускают многие, у кого на это есть средства, а кто думает о том, будут ли читать эти книги?" - задавался он вопросом.

При этом Рушбей Смыр радовался тому, что среди молодежи есть поэты и писатели, которых приятно читать.

"Есть ребята, которыми я горжусь, у них есть талант. Тот путь, который они выбрали, очень сложный, литература устроена таким образом, что если остановиться, то она (литература – ред.) оставит тебя и уйдет дальше. Поэтому очень важно много читать, к тому же нужно познавать мир, не сидеть на одном месте, надо ходить в горы, по лесам, невозможно писать произведения сидя в городе. Я хочу, чтобы молодежь писала стихи, сидя на берегу горной реки, чтобы они встречали рассвет вместе на природе, посещали ущелья и другие живописные места", - отмечал Рушбей Смыр.

В целом, он с оптимизмом смотрел на будущее абхазской национальной литературы, так как в ней появляются новые имена.

Рушбей Смыр - поэт-лирик, кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени, Народный поэт Абхазии, член Союза писателей СССР, Заслуженный деятель культуры Республики Адыгея. Рушбей Смыр ушел из жизни 29 июля 2019 года.