Снова в школу: как будут работать общеобразовательные учреждения Абхазии

Распоряжением президента Аслана Бжания с 15 февраля 2021 года разрешена деятельность детских садов и начальной школы с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

О том, как школы Абхазии подготовились к выходу из карантина и как будет организован учебный процесс, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Сухум

В Сухуме школы с большим количеством учеников будут работать поочередно: одна часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу. По словам начальника Управления образования Астанды Таркил, такая форма обучения самая приемлемая для многочисленных школ. Таркил уточнила, что три дня в школу будет ходить старшее звено – это с пятого по 11 классы, а другие три будет ходить младшее звено – с первого по четвертый класс.

Если в классе будет больше, чем 20 учащихся, то и они будут разделены на группы, а уроки в группах будут проводиться в две смены. Малочисленные школы могут продолжить обучение в ежедневном режиме, с введением второй смены в некоторых школах.

Сухумский район

В Сухумском районе все 10 школ будут работать в обычном режиме, так как все школы малочисленные. По словам главы районного отдела образования, наполняемость классов от трех до 14 человек.

"К возобновлению учебного процесса мы готовы, все наши школы готовы соблюдать все рекомендации и предписания Главного санитарного врача Абхазии и Министерства просвещения и языковой политики. Все наши школы обеспечены термометрами, дезинфицирующими средствами, антисептиками для рук", - отметила глава.

Гулрыпшский район

В Гулрыпшском районе 13 школ, из них две школы будут ходить в две смены – это Гулрыпшская и Драндская. Начальные классы с первого по четвертый в этих двух школах будут ходить в первую смену, а классы с пятого по 11 во вторую.

"Гулрыпшская и Драндская школы будут ходить в две смены, а в остальных школах Гулрыпшского района, количество учеников не превышает 150", - рассказал глава районного отдела образования Дмитрий Габлия.

Очамчырский район

В две смены будут ходить только ученики Очамчырской школы №2, по словам главы районного отдела образования Феликса Джинджия все остальные школы малочисленные.

"Всего школ 26, и у нас нет такого контингента, чтобы ходить посменно. Учеба в две смены будет только в одной школе, в Очамчырской школе №2, там 370 учащихся. Таких проблем, как в Сухуме у нас нет, к сожалению, у нас небольшой контингент", - сказал Джинджия.

По словам Джинджия, в Очамчырском районе только один класс, где количество учащихся больше требуемой цифры, в этом классе 21 человек, решение о разделении этого класса будет приниматься позднее.

Ткуарчалский район

В Ткуарчалском районе 16 общеобразовательных школ, начальные классы, по указу министра просвещения, выйдут с 15 февраля. По словам главы районного отдела образования Дмитрий Мушба, школы малочисленные и поэтому, скорее всего, будут ходить в одну смену.

"Наибольшая численность в наших школах – это 220 человек, а с учетом того, что есть возможность разделять старшее и начальное звено, то мы посоветуемся с главным санитарным врачом стоит ли разделять такие школы в две смены. Будем смотреть по ситуации, если надо будет, то, конечно, разобьем и будем работать посменно", - отметил глава.

Он уточнил, что в Ткуарчалском районе всего четыре школы с численностью более 200 человек.

Галский район

С 15 февраля в Галском районе приступят к учебному процессу начальные классы, а 22 февраля и старшие классы пойдут в школу. В общеобразовательных учреждениях, которые находятся в самом Гале, будут введены две смены, так количество учеников и в начальных, и в старших классах, превышает 20 человек.

"Две смены будут введены в первой и второй городской средней школе Гала, а в селах у нас таких проблем нет, потому что учащихся мало, и учебный процесс будет организован в одну смену", - рассказала глава районного отдела образования Екатерина Габелия.

Всего, по словам главы районного отдела образования, в Галском районе 19 школ.

Гудаутский район

В Гудаутском районе 29 школ, из них 23 будут работать в обычном режиме, четыре школы будут работать в две смены, а в двух общеобразовательных учреждениях – Бамборской и Средней школе №2, классы будут учиться поочередно.

"В самых крупных школах, это у нас Бамборская и средняя школа №2, там будут организованы занятия так: младшее звено будет учиться в понедельник, среду и пятницу в две смены, а старшее звено во вторник, четверг и субботу, также в две смены", - сказала глава районного отдела образования Светлана Айба.

Гагрский район

По словам главы Гагрского районного отдела образования Мадины Ажиба, на каждую школу составляется индивидуальный график работы.

"Там, где многочисленный контингент, мы их разделили на две смены, также мы предусмотрели методические дни, когда с детьми, не охваченными дистанционным образованиям, будут заниматься преподаватели", - сказала Ажиба.

Всего в Гагрском районе 18 школ, в больших школах ученики будут ходить в две смены, а 15 классов будут разделены на группы.

"У нас таких проблем, как в Сухуме, когда наполняемость класса 30-40 человек, отсутствует, нам в этом плане легче организовывать учебный процесс", - отметила глава Гагрского районного отдела образования.

Школы Абхазии были закрыты с 15 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу и введения ограничений по этому поводу. В январе Астанда Таркил сообщала, что онлайн обучение охватывает до 40% школьников Сухума.

3 февраля на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ практически готовы к открытию.

Распоряжением президента Аслана Бжания с 15 февраля 2021 года разрешена деятельность детских садов и начальной школы с условием допуска к учебному процессу учеников с первого по четвертый классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики с пятого по 11 класс.