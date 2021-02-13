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Часть Гудаутского района осталась без света

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (348)
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Авария произошла на воздушной линии "Мысра", на месте уже работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго".

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Из-за аварии на воздушной линии "Мысра" без подачи электроэнергии остались абоненты, получающие электроэнергию от подстанций Мысра-тяга, Гудаута-110, Гудаута-тяга (Т-1), Лыхны, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Отмечается, что на место аварии выехали аварийные бригады "Черноморэнерго".

В пятницу 12 февраля без света остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района. Из строя вышла высоковольтная линия "Кавкасиони" из-за аварии на территории Российской Федерации. ВЛ выведена в ремонт до 18:00 14 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго" со ссылкой на российских энергетиков.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (348)

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