Часть Гудаутского района осталась без света

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Из-за аварии на воздушной линии "Мысра" без подачи электроэнергии остались абоненты, получающие электроэнергию от подстанций Мысра-тяга, Гудаута-110, Гудаута-тяга (Т-1), Лыхны, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Отмечается, что на место аварии выехали аварийные бригады "Черноморэнерго".
В пятницу 12 февраля без света остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района. Из строя вышла высоковольтная линия "Кавкасиони" из-за аварии на территории Российской Федерации. ВЛ выведена в ремонт до 18:00 14 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго" со ссылкой на российских энергетиков.
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