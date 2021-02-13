Энергетики досрочно ликвидировали аварию на ВЛ "Кавкасиони"

Высоковольтная линия была выведена в ремонт до 18:00 14 февраля из-за аварии на территории Российской Федерации.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы на высоковольтной линии "Кавкасиони" завершены в субботу 13 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

Как отметили в пресс-службе предприятия, Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района получают электричество в штатном режиме.

В течение текущей недели "Кавкасиони" выходила из строя дважды. Утром 9 февраля высоковольтная линия была отключена из-за аварии на территории России. На несколько часов без света остались Галский и Очамчырский районы.

Из-за этого происшествия в Абхазии наблюдался дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключали возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена. К 21:00 9 февраля аварию удалось устранить на территории России.

Во второй раз "Кавкасиони" была выведена в ремонт в пятницу 12 февраля также из-за аварии на территории России. Из-за отключения высоковольтной линии без электричества на время остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района. "Черноморэнерго" сообщало, что ремонтные работы будут продолжаться до вечера 14 февраля.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.

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