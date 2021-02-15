Учеба вернулась: школы и детские сады Абхазии возобновили работу

С 15 февраля в Абхазии разрешена деятельность детских садов и начальной школы. В Сухуме школы с большим количеством учеников будут работать поочередно: одна часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу.

О том, как школьники и детсадовцы возобновили учебу, какие принимаются меры безопасности, читайте в материале в Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сначала младшие

У входа в сухумскую школу №2 имени Пушкина настоящий "контрольно-пропускной пункт", медработники проверяют температуру учителей и детей, обеззараживают им руки антисептиком, а родителям запрещено заходить в здание в целях безопасности.

Директор учебного заведения Ирина Повирскер сообщила, что учебный процесс возобновился согласно обычному расписанию начальной школы.

"Сейчас у нас занимаются с первого по четвертые классы. У нас многочисленная начальная школа, 514 детей, каждый класс за исключением трех первых классов мы разделили на две группы, пришлось задействовать классные помещения старшего звена. Четвертые классы могут сесть за более высокие парты. В первой смене у нас занимается 276 учащихся, 16 групп. Во второй смене будет 238 детей и 14 групп", - рассказала она.

Первая смена в школе начинается в девять часов утра, вторая - в 12:30, при этом время уроков длится 35 минут, а все перемены по 10 минут. Что касается онлайн-обучения, то начальная школа старалась пройти программу, после возвращения в школу дети повторят программу, заметила директор.

"Если все будет нормально, и нам не придется снова уйти на карантин, до конца июня мы освоим учебную программу. Всего у нас 1280 учащихся и 44 класса, мы всю школу разделили на 78 групп. Классы, в которых более 20 детей мы разделили на две части", - заметила она.

Что касается преподавателей старше 60 лет, то они изъявили желание работать, соблюдая все меры предосторожности, проинформировала Ирина Повирскер.

"Они понимают все риски. К сожалению, у нас большое количество учителей уже переболело, они соблюдают все меры предосторожности. Найти педагогов сейчас очень сложно. Работа столовой у нас временно приостановлена, но от мэра города в первые три дня обеспечено питание", - сообщила она.

При этом дети не будут собираться в столовой, учителя будут приносить обед в классы, отметила директор школы. Дети говорили о том, что соскучились по школе, преподавателям и одноклассникам.

"Я очень давно ждала возвращения в школу, потому что я соскучилась, и мне было неудобно учиться дистанционно. Хотела понимать предметы получше, я понимала, но хотела все видеть вживую и, конечно, скучала по друзьям и учителям", - сказала ученица четвертого класса Мария Голандзия.

Снова в детсад

Свою работу возобновили и дошкольные учебные заведения, один из них - детский сад "Аляс" в Сухуме. Руководитель детсада Заира Кутелия рассказала, что преподаватели и дети с нетерпением ждали этого дня.

"К возобновлению учебного процесса мы подготовились, администрация столицы обеспечила нас дезинфицирующими средствами. У нас есть термометры, проверяем есть ли у детей температура, обрабатываем им руки антисептиком, работаем по всем предписаниям, которые сделали медики", - сказала она.

В детском саду "Аляс" числится 154 ребенка, в первый день пришли 63 из них. Дошкольное учреждение обеспечено питанием, отметила директор.

"Дети, конечно, скучали по детскому саду, но были и те, кто начал плакать, так как долгое время находились дома. Но уже теперь все освоились, и сейчас наши воспитатели проводят занятия в обычном режиме", - отметила она.

На расширенном совещании с президентом Абхазии 3 февраля министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ готовы к открытию. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.