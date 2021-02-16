Дело против врачей: судебный процесс и комитетское заседание в Парламенте Абхазии

Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки 9 февраля возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его зама Георгия Воуба.

15 февраля состоялось расширенное заседание парламентского комитета по государственной и правовой политике, где обсудили обращение медицинской общественности страны, в котором они осудили агрессивные действия прокуратуры на территории и в здании Республиканской больницы в Сухуме. Позже в Сухумском городском суде началось рассмотрение вопроса, связанного с возбуждением уголовного дела в отношении руководства Республиканской больницы.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Суть дела

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки 9 февраля возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главного врача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Гергия Воуба.

По версии Генпрокуратуры, главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба заключили договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа.

Следствие считает, что руководство больницы безвозмездно передало ему реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы.

В понедельник 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебные слушания под председательством судьи Екатерины Тыркба. Заседание началось с рассмотрения жалобы защиты заместителя главного врача Республиканской больницы Георгия Воуба. Адвокаты не согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении Георгия Воуба от 9 февраля 2021 года.

Защитник Теа Чагунава заметила, что постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено незаконно, с нарушением процессуального законодательства. Она заметила, что в постановлении о возбуждении уголовного дела должны указываться значимые факты, которые свидетельствуют о признаках преступления, в данном случае, считает она, таких фактов нет.

Постановление должно быть конкретным, добавила Чагунава, чтобы по нему можно было представить картину события, сделать определенные выводы.

"В обжалуемом постановлении не указаны нормы действующего законодательства, которые нарушил Воуба, а именно не указано, когда и какие конкретно действия, свидетельствующие о подстрекательстве, он совершил", - заметила она.

По мнению защиты, в результате проведенных процессуальных действий Генпрокуратура не собрала доказательств вины заместителя главврача лечебницы. Адвокат также заметила, что Георгий Воуба обратился с заявлением в Генпрокуратуру, в котором просил провести дополнительную проверку, поскольку он не совершал противоправных действий, но реакции на его заявление не последовало.

"На обращение Воуба сообщается, что 1 февраля 2021 года генеральный прокурор Абхазии в порядке надзора принял решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нецелевого использования бюджетных средств. Уже 9 февраля Воуба было вручено постановление о возбуждении уголовного дела", - сказала Теа Чагунава.

Она считает, что на протяжении нескольких месяцев проверки Генеральная прокуратура не смогла установить факта превышения полномочий со стороны Георгия Воуба, в том числе и подстрекательства для совершения должностного преступления.

Другая представительница стороны защиты Марина Тания сказала, что жалоба защиты обоснована, и постановление о возбуждении уголовного дела должно быть отменено. Также она заметила, что пункт "б" статьи 288-й Уголовного кодекса, который инкриминируют Георгию Воуба, говорит о применении оружия.

"Пункт "б" написан не только в постановлении о возбуждении уголовного дела, но и в рапорте, то есть - не единичный случай. Вы не раскрыли этот пункт, который говорит о том, что Воуба подстрекал или уговаривал главврача больницы Аполлона Гургулия с применением оружия. Это, конечно, абсурд, вы здесь переборщили", - сказала Марина Тания.

На это замечание представители Генеральной прокуратуры ответили, что произошла механическая ошибка в связи с чем пункт "б" статьи 288 указан в материалах дела, однако защита считает, что следствие пыталось обвинить Георгия Воуба в преступлении, которого он не совершал.

Адвокат Константин Чагава также указал на ошибки, которые были допущены при проверке и принятии дела к производству и возбуждении уголовного дела.

"Один из подозреваемых - это главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия. Я не буду говорить долго, мои коллеги и я тщательно проанализировали, указали на те нарушения, которые были допущены следственным управлением. Я хочу сказать, что если бы не было Аполлона Алмасхановича и Маврика Аккакиевича Чагава, то половина нашего фронта на войне была бы уже под землей", - подчеркнул он.

Возбужденное уголовное дело он назвал абсурдным, в том числе и в части применения оружия.

"После того как будет предъявлено обвинение, я буду писать о прекращении уголовного дела в отношении моего подзащитного из-за отсутствия состава преступления в его действиях. Я полностью поддерживаю коллег и прошу суд принять законное решение", - заметил Чагава.

Затем представитель Генеральной прокуратуры Тамила Бигвава отметила, что 9 февраля было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Республиканской больницы.

"Доводы защиты несостоятельны по следующим обстоятельствам. Воуба подозревается в том, что в мае 2019 года, занимая должность заместителя главврача Республиканской больницы, он путем уговора подстрекал к превышению должностных полномочий главного врача больницы с целью незаконного обогащения путем оказания платных медицинских услуг, лабораторных исследований в Республиканской больнице", - сказала она.

Чтобы осуществить преступный замысел, Гургулия и Воуба привлекли штатного сотрудника больницы - бухгалтера Аслана Цкуа, отметила Бигвава.

"3 мая 2019 года он зарегистрировался в Министерстве юстиции в качестве индивидуального предпринимателя и получил в Минздраве Абхазии лицензию на осуществление медицинской деятельности. Далее главврач больницы Гургулия, превысив должностные полномочия, заключил договор с ИП Цкуа, в соответствии с которым Республиканская больница на безвозмездной основе обязалась осуществлять лабораторные исследования, анализы биоматериала, которые должны проводить лаборанты больницы", - сказала Тамила Бигвава.

После полуторачасового заседания судья Екатерина Тыркба предложила продолжить слушания во вторник 16 февраля в 15:00.

Комитетское заседание в Парламенте

До судебного заседания прошло расширенное заседание парламентского комитета по государственной и правовой политике.

Темой обсуждения стало обращение медицинского сообщества страны к Парламенту и президенту, в котором медики заявили, что 10 февраля прокуратура применила "агрессивные, унижающие и оскорбляющие честь и достоинство как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества" действия на территории и в здании Республиканской больницы в Сухуме, а также была предпринята попытка задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом.

В заявлении медиков говорится, что для проведения обыска в кабинетах главврача и его заместителя здание и прилегающая территория Республиканской больницы были оцеплены сотрудниками МВД, "которые были в масках, со служебными собаками, как будто готовили захват особо опасных преступников или террористов".

11 февраля Генеральная прокуратура заявила, что в больнице не проводились мероприятия по попытке задержания Воуба и Гургулия.

Комитетское заседание Парламента открыл спикер Валерий Кварчия.

"Как известно, 10 февраля состоялась коллегия Генпрокуратуры, посвященная проделанной работе за 2020 год. Туда был приглашен президент Абхазии, по непонятной причине на коллегию не были приглашены представители Парламента, которому прокуратура подотчетна. Именно 10 февраля проходил штурм силовиков в Республиканской больнице, чем и было вызвано обращение медицинской общественности", - сказал Кварчия.

После слово было предоставлено председателю парламентского комитета Валерию Агрба, который также напомнил о прошедшей 10 февраля коллегии Генпрокуратуры, которая совпала с мероприятиями на территории Республиканской ЦРБ.

Валерий Агрба попросил представителей прокуратуры рассказать о ходе расследования таких громких преступлений, как тройное убийство на набережной Сухума, а в контексте того, что прокуратура объявила этот год годом борьбы с коррупцией, попросил проинформировать, на какой стадии такие антикоррупционные дела, как дело по Сбербанку, хищение на Члоуском водопроводе, хищение в Ткуарчалской больнице, хищение в "Абхазтопе".

При этом Агрба подчеркнул, что Парламент ни в коем случае не вмешивается в ход расследования этих дел и не намерен влиять на работу правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Адгур Агрба, отвечая на вопрос, сообщил, что резонансное дело об убийстве на набережной находится на завершающей стадии, как и многие другие дела, но сообщать детали следствия он не вправе, согласно уголовно-процессуальному законодательству.

По поводу антикоррупционных дел, в том числе дела по "Абхазтопу", Адгур Агрба отметил, что для сбора корректной информации по таким сложным и крупным антикоррупционным делам, необходимо время и проведение экспертиз, которые совершаются на территории России. Он подчеркнул необходимость основательного подхода к изучению материалов к таким делам, объяснив этим затраченное на следствие время.

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба сказал, что, принимая в учет основательный и аккуратный подход Генпрокуратуры к расследованию крупных антикоррупционных дел, задается вопросом, чем была обоснована спешка в деле против врачей Республиканской больницы и чем были вызваны столь агрессивные мероприятия в адрес медиков.

Валерий Агрба также поинтересовался, почему генпрокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главврача Республиканской больницы и его заместителя, в котором ранее, еще в декабре прошлого года, его коллеги не усмотрели состава преступления, вынеся только представление в адрес Минздрава.

"Постановление отменяется в течение нескольких дней, возбуждают уголовное дело, поручают провести дополнительную проверку. Никаких процессуальных действий не проводится, никого не допросили, хотя многие знают, что после 10-месячной проверки и вынесения решения о дисциплинарном взыскании министру здравоохранения, были направлены в адрес министра здравоохранения и на имя генпрокурора. Со стороны главврача и его заместителя прозвучали жалобы о том, что они не согласны с принятыми выводами и просили провести дополнительную проверку", - сказал Валерий Агрба.

Однако, не проведя никаких процессуальных действий, Генпрокуратура приняла постановление об отказе ранее принятого решения о невозбуждении дела, сказал депутат.

"У них такое право было, другой вопрос, как генеральный прокурор, принимая решение об отмене ранее принятого решения, не указав на нарушения, которые допустил следователь, не сделав выговора? Этот принятый акт не был вручен ни Гургулия, ни Воуба, ни Цкуа, то есть они были лишены возможности защищать свои права в суде", - заметил парламентарий.

Он также добавил, что на коллегии Генпрокуратуры 10 февраля генпрокурор обратил внимание только на возбуждение уголовного дела на руководство Республиканской больницы.

"Вы озвучили, что государству нанесли ущерб в миллион 200 тысяч рублей, при этом не озвучили хищения дела Сбербанка, почти в миллиард, хищения в ткуарчалской больнице 50 миллионов рублей", - подчеркнул он.

Валерий Агрба также спросил представителей Генеральной прокуратуры, почему в отношении врачей была проявлена агрессия.

"Вы организовали непропорциональную агрессию с применением сил спецназа, МВД, сотрудников уголовного розыска, выламывали руки, пытались задержать, парализовав деятельность Республиканской больницы. У кого-то был сердечный приступ", - подчеркнул он.

В ответ генеральный прокурор рассказал, что в Республиканской больнице контрольно-ревизионное управление Министерства финансов проводило проверки с 2019 года и по их результатам материал направило в Генеральную прокуратуру. Он также сообщил, что после получения материалов Генпрокуратура проводила проверки более полугода, и после того как были выявлены признаки преступления, материал передали в следственное управление.

"Там, в свою очередь, также проводилась проверка на протяжении нескольких месяцев. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", – проинформировал генпрокурор.

По словам Адгура Агрба, согласно предписанию Генпрокруратуры в адрес Минздрава, названным врачам должны были вынести дисциплинарное наказание в течение 30 дней. По истечении 30 дней Генпрокуратуре стало известно, что никаких мер в отношении врачей предпринято не было. Спустя еще около 20 дней, по словам генпрокурора, было принято решение о возбуждении уголовного дела с учетом того, что дисциплинарного наказания так и не последовало. При этом он подчеркнул, что перед возбуждением уголовного дела им лично была проведена беседа с главврачом ЦРБ.

Рассказал Адгур Агрба и об инциденте в Республиканской больнице, который произошел 10 февраля. Он сказал, что правоохранители не стремились кого-то задержать, они проводили обыск, а поддержка спецназа понадобилась после того, как работники больницы и родственники Георгия Воуба пытались препятствовать обыску в его кабинете, сообщил он.

Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба проинформировал, что изначально внутри больницы было четыре сотрудника СОБР, но позже их стало больше.

"Была получена оперативная информация о том, что в служебных кабинетах тех лиц, у которых производился обыск, имеются основания полагать, что те интересующее следствие важные и перспективные в будущем доказательства, они возможно могут быть утрачены, если мы без промедления не произведем обыск", - подчеркнул Тыркба.

В завершении комитетского заседания депутат Валерий Агрба заметил, что по его итогам парламентарии сформулируют меры реагирования на действия правоохранителей в Республиканской больнице, и этот вопрос станет предметом обсуждения ближайшей сессии Парламента страны.