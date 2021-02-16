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МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Спасатели призывают владельцев личного автотранспорта быть максимально внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. МЧС Абхазии предупредило о существенном ухудшении погоды, сообщает пресс-служба ведомства.

С 16 по 21 февраля на территории республики ожидается сильный дождь, переходящий в дождь со снегом, снег.

При этом суточная температура воздуха по прогнозам опустится до двух–пяти градусов мороза.

В ведомстве отмечают, что на дорогах будет ограниченная видимость, возможно, туман и гололед.

МЧС призывает автовладельцев воздержаться от длительных поездок, быть максимально внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.

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