МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. МЧС Абхазии предупредило о существенном ухудшении погоды, сообщает пресс-служба ведомства.
С 16 по 21 февраля на территории республики ожидается сильный дождь, переходящий в дождь со снегом, снег.
При этом суточная температура воздуха по прогнозам опустится до двух–пяти градусов мороза.
В ведомстве отмечают, что на дорогах будет ограниченная видимость, возможно, туман и гололед.
МЧС призывает автовладельцев воздержаться от длительных поездок, быть максимально внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.
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